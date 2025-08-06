وذكرت "القناة 13" العبرية أن نقاشاً حاداً دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع مساء الثلاثاء وصفته بـ"الصعب والمباشر" على خلفية قرار الأخير المضي قُدماً في احتلال غزة.

ووصف زامير القرار بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكداً أنه سيُنهك جيش الاحتلال الإسرائيلي لسنوات ويعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر.

ومساء الثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعاً مغلقاً استمر ثلاث ساعات، ضم عدداً محدوداً من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين، بحث خلاله خطة تطويق مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وهي مرحلة أولى لاحتلال القطاع، وفق ما نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه.

وأوضحت "القناة 13" أن زامير "اقترح بديلاً لعملية الاحتلال يتمثل في عزل قطاع غزة وفرض حصار محكم على مدينة غزة، مع تنفيذ ضربات جوية على مواقع حركة حماس، لكن نتنياهو رفض المقترح وأصر على المُضي في خطة احتلال القطاع".

ونقلت عن مسؤولين كبار في الجيش دون تسميتهم، أن زامير ألمح خلال الاجتماع إلى التهديد بالاستقالة، قائلاً: "لا أملك إلا رصاصة واحدة في فمي".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت" اجتماعاً غداً الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة ومناطق وسط القطاع، التي يعارضها رئيس الأركان زامير.

دعوات إلى مظاهرات ضد نتنياهو

في غضون ذلك، دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان الأربعاء، إلى الخروج بمظاهرات ضد نتنياهو وشلّ الاقتصاد، احتجاجاً على خطة إعادة احتلال غزة التي من "المتوقع أن تترتب عليها خسائر بشرية ومادية".

ونقلت الإذاعة المحلية FM-103 عن غولان دعوته إلى الخروج في مظاهرات عارمة ضد حكومة نتنياهو، وشلّ الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال غولان: "تريد الحكومة فرض احتلال غزة على إسرائيل، ويتوقع أن تترتب على هذه الخطوة خسائر بشرية ومالية".