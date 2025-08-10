وقالت القناة "12" العبرية إن نحو 60 ألف متظاهر حضروا ملؤوا “ميدان الأسرى” بتل أبيب، حيث أغلقوا شوارع وسط المدينة في إطار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان أُلقيَ خلال المظاهرة: "أبناؤنا لا يزالون في غزة لأن هناك من قرر التخلي عنهم"، وأضافوا أن "قرار حكومة نتنياهو بشأن غزة يعارض رأي رئيس الأركان (إيال زامير) ويضحّي بأبنائنا".

وأكّدَت عائلات الأسرى أن "قرارات حكومة نتنياهو لا تصبّ في مصلحة الدولة ولا الشعب".

وسبق أن عارض زامير خطة نتنياهو بشأن غزة، ووصفها بـ"الفخّ الاستراتيجي"، مؤكداً أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرّض حياة الأسرى للخطر، لكنه مع ذلك أعلن أمس الجمعة بدء تحضيرات تنفيذها.

وذكر بيان أهالي الأسرى أن "قرار الحكومة توسيع العمليات العسكرية بغزة يشكّل خطراً على المخطوفين والجنود".

وشدّد على أنه "كان ينبغي للدولة أن تحمي أبناءنا لكن هذا لم يحدث، والجيش يعمل في مناطق المخطوفين بغزة ويصدر حكماً بالموت على أبنائنا".

كما أكد أن "الآيديولوجيا المتطرفة أصبحت تحكم إسرائيل"، مشدّدين على أن "كل دعوة لإنهاء الحرب يجب أن تتضمن إطلاق سراح المخطوفين".