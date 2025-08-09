ونقلت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه، قوله إن "إمكانية التوصل إلى صفقة لم تغلق، وذلك ممكن رغم معارضة وزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)".

وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة أشارت إلى أنه حتى إذا بدأت العملية (احتلال غزة) فيمكن وقفها لصالح صفقة".

وأشارت إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التقى السبت رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، "لدفع مقترح للإفراج عن جميع الأسرى، ويمثّل ذلك إحياءً لمحاولات سابقة للتوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن الجميع"، بلا تفاصيل أكثر عن مكان وتوقيت اللقاء.

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دور وساطة لوقفها، إذ نجحت في إبرام هدنتين إحداهما أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي 6 يوليو/تموز الماضي بدأت حماس وإسرائيل جولة مفاوضات غير مباشرة بالدوحة، لبحث التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا أواخر الشهر ذاته سحب فريقَي بلديهما للتشاور.