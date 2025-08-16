وفي القدس المحتلة، أصيب فتى فلسطيني، 17 عاماً، برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في قرية الشيخ سعد جنوب شرق المدينة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة الطفل برصاص حي في رجليه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفتت الجمعية إلى أنها تعاملت أيضاً مع إصابة شاب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها قرب الجدار الفاصل بالعيزرية، وجرى نقله للمستشفى، دون تفاصيل إضافية عن ظروف الإصابة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت شابين فلسطينيين أحدهما من مخيم العين، والآخر من امتداد شارع السكة، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المخيم وعدة أحياء بالمدينة، رافقها تفتيش لمحتويات المنازل.

ووفق المصدر نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة بيت لحم، شملت قرى وبلدات: رفيديا، والعساكرة، وبيت تعمر، وبيت فالوح، وحرملة شرقاً، إضافة إلى بلدة تقوع جنوب شرق، والخضر جنوباً، دون أنباء عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، أصيبت مواطنة فلسطينية بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في منطقة ظهر البو وردان ببلدة حلحول شمال المدينة. وذكرت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو أن السيدة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، التداعيات السلبية لسياسات إسرائيل الاستيطانية وتصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".