الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية.. وتحذيرات مصرية-ألمانية من السياسات الاستيطانية
شهدت مناطق الضفة الغربية اليوم السبت، سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفل وامرأة، تزامناً مع تجدد الاقتحامات والاعتقالات، بينما حذرت مصر وألمانيا من خطورة تصاع السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية.. وتحذيرات مصرية-ألمانية من السياسات الاستيطانية
اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة بيت لحم / AA
16 أغسطس 2025

وفي القدس المحتلة، أصيب فتى فلسطيني، 17 عاماً، برصاص جيش الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في قرية الشيخ سعد جنوب شرق المدينة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة الطفل برصاص حي في رجليه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفتت الجمعية إلى أنها تعاملت أيضاً مع إصابة شاب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها قرب الجدار الفاصل بالعيزرية، وجرى نقله للمستشفى، دون تفاصيل إضافية عن ظروف الإصابة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت شابين فلسطينيين أحدهما من مخيم العين، والآخر من امتداد شارع السكة، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المخيم وعدة أحياء بالمدينة، رافقها تفتيش لمحتويات المنازل.

ووفق المصدر نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة بيت لحم، شملت قرى وبلدات: رفيديا، والعساكرة، وبيت تعمر، وبيت فالوح، وحرملة شرقاً، إضافة إلى بلدة تقوع جنوب شرق، والخضر جنوباً، دون أنباء عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل، أصيبت مواطنة فلسطينية بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في منطقة ظهر البو وردان ببلدة حلحول شمال المدينة. وذكرت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو أن السيدة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، التداعيات السلبية لسياسات إسرائيل الاستيطانية وتصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

اختيارات المحرر

وأوضحت في بيان أن الجانبين أكدا خطورة هذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما شدد عبد العاطي على أن ممارسات الاحتلال تقوض فرص التهدئة والسلام، داعياً إلى تحرك أوروبي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، رداً على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي". وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب، وأكثر من 18 ألفاً و500 معتقل، حسب معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و827 شهيداً و155 ألفاً و275 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصاً، بينهم 107 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us