أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة, ورصد شهود عيان دخول تعزيزات عسكرية إلى المخيم ترافقها جرافة.

وقالت الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء بالضفة الغربية ارتفع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 301.

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية، بالتزامن مع اليوم الـ73 للحرب المدمِّرة على قطاع غزة، ووقعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة واعتقال العشرات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة شمالي الضفة المحتلة من محاور عدة، واستهدف مقاومون آليات الاحتلال بالأعيرة النارية في شارع فلسطين ودوار الشهداء.

ونفّذت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة في أحياء مختلفة بمدينة نابلس، تركزت بمنطقة رفيديا، وقرب جامعة النجاح، ودوار الشهداء وشارع فلسطين.

وداهمت بنايات سكنية ومكتبات في المدينة وقرب جامعة النجاح، والكثير من منازل المواطنين في أحياء مختلفة، لا سيما أطراف البلدة القديمة وبالقرب من مدرسة الفاطمية، إذ دُمرت مكتبة الاتحاد في شارع فلسطين وسط نابلس. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي شرق نابلس، واقتحمت مبنى يضم مركز إسعاف وسيطرت عليه وحوّلته إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وحلق في سماء نابلس طيران الاستطلاع الإسرائيلي خلال المواجهات، التي أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص في الظَّهر، حسب مصادر صحية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، طالباً جامعياً من ضاحية شويكة شمالي المدينة. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب الجامعي عبيدة ناصر جالولي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما داهم الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في الضاحية، وضاحية اكتابا شرقي المدينة وفتّشتها، وأخضعت قاطنيها للاستجواب، في الوقت الذي أجرت فيه عمليات تمشيط واسعة في المزارع والأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.

اشتباكات واعتقالات للمصابين

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم (الاثنين)، 14 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرَّر.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال تخللتها مداهمات لمنازل مواطنين واعتقال عدد من الشبان.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر بإصابة شاب (20 عاماً) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرقي قلقيلية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أبلغت ذات المصادر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرقي قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الشاب واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة إصابته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حبلة جنوبي قلقيلية، وانتشرت في أحيائها وداهمت عدداً من المنازل.

فيما أُصيب فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوبي الخليل، كما اقتحمت القوات بلدة مدينة دورا.

وشملت الاقتحامات مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم جنوبي الضفة. كما اقتحم الاحتلال في وقت مبكر اليوم، مدينة أريحا شرقيّ الضفة الغربية، إذ اعتقلت القوات فتاة. كما تعرضت بلدة عبوين شمال غربي رام الله للاقتحام.

تأتي هذه العمليات بعد ساعات من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس في طولكرم، إثر اقتحام أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بعضهم جرى استهدافه بالطائرات المُسيّرة.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة إلى 10 شهداء في أقل من 24 ساعة، وإلى 298 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، و506 شهداء بينهم 111 طفلاً منذ بداية العام الجاري.

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة بالمحافظة أمس، حداداً على الشهداء.

وفي رنتيس (غرب رام الله) أُصيب جندي إسرائيلي أمس، بحادث طعن، وأعلن جيش الاحتلال لاحقاً اعتقال منفِّذ العملية وعدد من أفراد عائلته في القرية.

وفي إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 آلاف فلسطيني.