ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيانٍ اليوم الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت هجومَين على سفينتَين تجاريتَين في جنوب البحر الأحمر، أمس الاثنين.

وقال البيان: "تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية/النفط ’سوان أتلانتيك’ لهجوم بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه وصاروخ بالستي مضاد للسفن أُطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.. وفي الوقت نفسه تقريباً، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك".

وندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال بنظيره السعودي فيصل بن فرحان بهجوم الحوثيين على السفينتين جنوب.

بدوره قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الاثنين، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتَين لهما ارتباط بإسرائيل.

وأضاف، في حسابه على منصة إكس، أن الأولى سفينة "سوان أتلانتك" وهي محملة بالنفط، والأخرى سفينة "إم إس سي- كلارا" وتحمل حاويات، واستُهدفتا بطائرتَين حربيتَين.

وتابع المتحدث العسكري أن جماعته تطمئن جميع السفن المتجهة إلى كل مواني العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

كما أكد استمرار الجماعة في منع جميع السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية أياً كانت جنسيتها من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر حتى إدخال ما يحتاجه السكان في قطاع غزة من غذاء ودواء.

"حارس الازدهار"

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أيضاً، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر.

وقال أوستن، في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس، إن الدول المشاركة في القوة هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفاً أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطلق عليها عملية "حارس الازدهار".

وتابع الوزير الأمريكي أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، معتبراً "تصعيد" الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.

وحذر أوستن، أمس الاثنين إيران من دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، كشف موقع بلومبيرغ أن البيت الأبيض يتواصل مع جماعة الحوثي عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين، لحثهم على وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون هذه الاتصالات، محذرين من أنها ستستمر حتى توقف إسرائيل العدوان على غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي أوستن اليوم الثلاثاء، وزراء دفاع عدد من دول المنطقة لبحث كيفية التعامل مع تهديدات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وبعد عدة هجمات، أعلن عديد من شركات الشحن الدولي الكبرى وقف نشاطها في البحر الأحمر، مع تزايد عمليات استهداف الحوثيين لسفن تجارية تقول إنها في طريقها لإسرائيل.

وتوعدت "الحوثي" مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين" لا سيّما قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت الجماعة الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.