تستضيف العاصمة السعودية الرياض غداً الجمعة، مباراة كأس السوبر التركية لأول مرة على أراضي المملكة، بين فريقي غلطة سراي بطل الدوري الممتاز، وفنرباهجة بطل كأس تركيا.

وتقام المباراة على ملعب "الأول بارك" الساعة 20:45 بتوقيت تركيا ( 3 ت.غ).

وكان “موسم الرياض” بنسخته الرابعة أعلن في وقت سابق، استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركية، للمرة الأولى.

ويضرب عملاقا الكرة التركية موعداً في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخ البطولة التي تنظم منذ موسم 1965-1966، وانتهت بـ3 انتصارات لكل فريق.

وانطلقت البطولة تحت اسم كأس رئاسة الجمهورية، قبل أن تأخذ اسمها الحالي اعتباراً من 2006.

وخلال 16 نسخة سابقة من مباراة كأس السوبر، يعد غلطة سراي صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بـ6 مرات، يليه فنرباهجة وطرابزون سبور بـ3 مرات لكل منهما، ثم بشيكطاش بمرتين، ومرة واحدة لكل من قونية سبور وآق حصار سبور.