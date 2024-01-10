سياسة
3 دقيقة قراءة
محذرة من انفجار وشيك.. فلسطين تتهم إسرائيل بضم الضفة تدريجياً بقوة الاحتلال
أدانت الخارجية الفلسطينية الاجتياح الإسرائيلي التدريجي لمدن الضفة الغربية المحتلة، وتطبيق ممارسات إذلالية وغير إنسانية على سكانها. محمّلةً حكومة تل أبيب مسؤولية نتائج هذا التصعيد.
محذرة من انفجار وشيك.. فلسطين تتهم إسرائيل بضم الضفة تدريجياً بقوة الاحتلال
بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة / صورة: AA
10 يناير 2024

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تضمّ الضفة الغربية المحتلة تدريجيّاً بـ"قوة الاحتلال"، وتكرِّس "أبشعَ أشكالِ أنظمةِ الفصل العنصريِّ".

وأضافت أن إسرائيل "تفرض مزيداً من العقوبات الجماعية على المواطنين (في الضفة)، وتشلّ قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كانتونات معزول بعضُها عن بعض".

كما تحدثت عن "نشر مزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمَن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى".

ووَفْق مُعطَياتٍ لمعهد الأبحاث التطبيقية-أريج (غير حكومي)، يبلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة 707، منها 140 حاجزاً وعائقاً جديداً وُضع بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب بيان الخارجية، يتعرض الفلسطينيون أيضاً "للممارسات الإذلالية غير الإنسانية" على الحواجز العسكرية، "في تكريس إسرائيلي متعمَّد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري والضمّ التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال".

ولفت إلى "اجتياح (إسرائيلي) كامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه (إسرائيل) في غزة على الضفة الغربية خصوصاً مخيماتها".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير (في الضفة)"، محذرة من دفع "إسرائيل المتعمَّد بالأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك".

كما حذرت من "نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة".

وخلال عام 2023 هُجّرَت 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تضمّ 1517 فرداً، حسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

ومنذ اندلاع الحرب على غزة كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيّاً وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us