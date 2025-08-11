سياسة
إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال القطاع والاحتلال سيدفع بكل قواته النظامية إلى غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، إصابة أحد جنوده "بجروح طفيفة" نتيجة نيران قناص شمال قطاع غزة.
إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال قطاع غزة / AP Archive
11 أغسطس 2025

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن الجندي كان يخدم في اللواء المدرع 401، وجرى إجلاؤه لتلقي العلاج، مضيفاً أن الإصابة وقعت أمس الأحد.

ومنذ بدء الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل 898 جندياً وإصابة أكثر من 6 آلاف، لكن مع وجود رقابة عسكرية مشددة على الإعلام، يواجه اتهامات محلية بإخفاء حجم خسائره البشرية والمادية للحفاظ على الروح المعنوية.

في سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سيدفع "بكل قواته النظامية إلى غزة" ضمن الخطة المزمع تنفيذها لاحتلال كامل قطاع غزة. وأوضحت الهيئة أن "الجيش يعمل على بناء خطة احتلال مدينة غزة، ويحتاج إلى أسبوع لصياغة الخطوط العريضة".

وذكرت أن "الخطط العسكرية لعملية احتلال مدينة غزة ليست واضحة حتى الآن، ومنها مسالك الاقتحام وما إذا كان الاحتلال سيتم مرة واحدة أو على مراحل".

وأضافت الهيئة: "الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه سيدفع بكل القوات النظامية إلى غزة، بينما ستُوكل مهمة الجبهات الأخرى إلى قوات الاحتياط". ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فوراً على ما ذكرته هيئة البث.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الأحد، إن خطة الحكومة لاحتلال كامل قطاع غزة تعني "موت الأسرى وجنود الجيش" في القطاع و"انهيار" اقتصاد إسرائيل.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه يريد إطالة أمد الحرب من أجل ضمان بقاء حكومته والحفاظ على مستقبله السياسي.

والجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة (شمال)، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

مصدر:TRT Arabi
