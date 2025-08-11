وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن الجندي كان يخدم في اللواء المدرع 401، وجرى إجلاؤه لتلقي العلاج، مضيفاً أن الإصابة وقعت أمس الأحد.

ومنذ بدء الحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل 898 جندياً وإصابة أكثر من 6 آلاف، لكن مع وجود رقابة عسكرية مشددة على الإعلام، يواجه اتهامات محلية بإخفاء حجم خسائره البشرية والمادية للحفاظ على الروح المعنوية.

في سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سيدفع "بكل قواته النظامية إلى غزة" ضمن الخطة المزمع تنفيذها لاحتلال كامل قطاع غزة. وأوضحت الهيئة أن "الجيش يعمل على بناء خطة احتلال مدينة غزة، ويحتاج إلى أسبوع لصياغة الخطوط العريضة".

وذكرت أن "الخطط العسكرية لعملية احتلال مدينة غزة ليست واضحة حتى الآن، ومنها مسالك الاقتحام وما إذا كان الاحتلال سيتم مرة واحدة أو على مراحل".

وأضافت الهيئة: "الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه سيدفع بكل القوات النظامية إلى غزة، بينما ستُوكل مهمة الجبهات الأخرى إلى قوات الاحتياط". ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فوراً على ما ذكرته هيئة البث.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مساء الأحد، إن خطة الحكومة لاحتلال كامل قطاع غزة تعني "موت الأسرى وجنود الجيش" في القطاع و"انهيار" اقتصاد إسرائيل.