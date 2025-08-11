وتكثف العواصم الأوروبية اتصالاتها منذ الإعلان عن القمة، في محاولة لتوحيد الموقف الأوروبي خلف أوكرانيا. وتثير تصريحات ترمب الأخيرة القلق، إذ ألمح إلى أن اتفاقاً محتملاً قد يشمل "تبادلاً للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا بوصفه جزءاً من تسوية لإنهاء الحرب، التي اندلعت في مطلع عام 2022.

ورغم عدم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة، أشار السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي، ماثيو ويتيكر، يوم الأحد، إلى أن "مشاركة زيلينسكي ممكنة بالتأكيد".

من جانبها، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، أن "الرئيس ترمب محق حين يقول إن على روسيا أن تنهي حربها على أوكرانيا"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تملك الوسائل اللازمة للضغط على موسكو من أجل التفاوض بجدية.

لكن كالاس شددت على أن "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، موضحة أن الحرب "تمسّ أمن أوكرانيا وأوروبا برمتها"، وكشفت أنها دعت إلى عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بحضور نظيرهم الأوكراني أندري سيبيغا "لبحث الخطوات المقبلة".

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت لقاءً أمنياً في المملكة المتحدة جمع مسؤولين من الولايات المتحدة ودول أوروبية، بحضور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

وفي هذا السياق، أجرى زيلينسكي اتصالات هاتفية مع 13 من قادة الدول الأوروبية، إلى جانب محادثات مع رئيسي كازاخستان وأذربيجان، مؤكداً في رسالته اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن "كييف تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، ولا يمرّ يوم دون تنسيق بشأن سبل تحقيق سلام حقيقي"، محذّراً في الوقت ذاته من "نية روسية لخداع واشنطن".