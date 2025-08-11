وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى مستوى 98.073، بعد هبوطه 0.4% في الأسبوع الماضي. وانخفضت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.20% إلى 147.46 ين، في ظل إغلاق الأسواق اليابانية احتفالاً بعطلة "يوم الجبل".
على صعيد العملات الرقمية، ارتفعت بيتكوين 3% لتسجل 121,909.06 دولار، مدعومةً بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الماضي يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية. كما صعدت إيثريوم 2.1% إلى 4,307.25 دولار، بعدما لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.
في الأسواق الآسيوية، تذبذب اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ليصل إلى 7.184 للدولار، عقب بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من التوقعات، بينما بقيت أسعار المستهلكين مستقرة.
كما تراجعت أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين لنتائج القمة الأمريكية الروسية وبيانات التضخم الأمريكية. وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة لشهر ديسمبر 1.4% إلى 3,441.20 دولار.
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، مواصلة خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 4%. تراجع خام برنت 0.5% إلى 66.26 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.6% إلى 63.49 دولار.
وكان ترمب ألمح إلى احتمال إنهاء العقوبات على النفط الروسي إذا جرى التوصل إلى اتفاق، بينما حذر من عقوبات ثانوية على الدول المستوردة للنفط الروسي إذا فشلت المفاوضات. وترى سوجاندا ساشديفا، مؤسسة "إس.إس ويلث ستريت"، أن تعثر المحادثات قد يدفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.
فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، إذ صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، مقترباً من أعلى مستوى منذ 31 يوليو/تموز.
لكن تأثرت أسهم شركات الدفاع الألمانية سلباً، فانخفض سهم "راينميتال" 3.7%، و"رينك" 3%، و"هينسولدت" 2.1%. كما هوى سهم "أورستد" 22% بعد إعلانها عن إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 60 مليار كرونة دنماركية (9.4 مليار دولار) بسبب تحديات في سوق مزارع الرياح البحرية الأمريكية.