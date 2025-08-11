وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى مستوى 98.073، بعد هبوطه 0.4% في الأسبوع الماضي. وانخفضت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.20% إلى 147.46 ين، في ظل إغلاق الأسواق اليابانية احتفالاً بعطلة "يوم الجبل".

على صعيد العملات الرقمية، ارتفعت بيتكوين 3% لتسجل 121,909.06 دولار، مدعومةً بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الماضي يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية. كما صعدت إيثريوم 2.1% إلى 4,307.25 دولار، بعدما لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.

في الأسواق الآسيوية، تذبذب اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ليصل إلى 7.184 للدولار، عقب بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين في الصين خلال يوليو بأكثر من التوقعات، بينما بقيت أسعار المستهلكين مستقرة.

كما تراجعت أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين لنتائج القمة الأمريكية الروسية وبيانات التضخم الأمريكية. وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة لشهر ديسمبر 1.4% إلى 3,441.20 دولار.