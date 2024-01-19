سياسة
3 دقيقة قراءة
استشهد في بطن أمه.. طبيبة تروي قصة جنين قُتل وعائلته بقصف إسرائيلي على غزة
لعل الأطفال من أكثر ضحايا الجرائم الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 105 أيام، إذ تروي طبيبة فلسطينية لحظات من الخيبة عاشتها عقب عجزها عن إنقاذ جنين استشهد ببطن أمه بفعل قصف إسرائيلي طال العائلة في أثناء قدومها إلى المستشفى.
استشهد في بطن أمه.. طبيبة تروي قصة جنين قُتل وعائلته بقصف إسرائيلي على غزة
الطبيبة فاديا ملحيس تروي كيف أصيب الجنين بجروح ونزيف داخلي في بطن أمه التي فارقت الحياة جراء قصف إسرائيلي / صورة: AA
19 يناير 2024

لا تفرق آلة الحرب التي يستعملها الاحتلال الإسرائيلي بين صغير أو كبير في قطاع غزة، إذ إن الجميع بلا استثناء مستهدفون في واحدة من أبشع وأفظع "حروب الإبادة" التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع منذ 105 أيام.

ولعلّ أفظع مآسي تلك الحرب هي ما يتعرض له الأطفال والنساء الأبرياء، الذين لا حول لهم ولا قوة، فقد وجدوا أنفسهم في مرمى الطيران والغارات الإسرائيلية ودعوات إبادتهم من أعلى المسؤولين في تل أبيب وسط صمت وتخاذل العالم عنهم.

ومن بين تلك القصص التي تدمي القلب، ما روته الطبيبة فاديا ملحيس حول استشهاد جنين قبل أن يرى النور، بعدما أصيب بجروح ونزيف داخلي في بطن أمه التي فارقت الحياة جراء قصف إسرائيلي.

وتروي طبيبة التوليد ملحيس قصة "الجنين الشهيد"، وتقول: "الحادثة وقعت قبل يومين، عندما أرادت سيدة حامل المجيء إلى المستشفى مع زوجها وأخيه، بعد أن جاءها المخاض منتصف الليل".

وتضيف: "عندما خرجوا من المنزل، استُهدفوا بصاروخ، الزوج وأخوه وصلا المستشفى شهيدين، أما السيدة فاستشهدت بعد 8 دقائق من وصولها المستشفى".

وتكمل الطبيبة: "على الفور أجريت عملية قيصرية لإنقاذ الجنين، لم يكن يتنفس وقلبه متوقف عن النبض، بعد التدخلات الطبية بدأ قلبه ينبض".

واستدركت بالقول: "ولكن الجنين كان جريحاً بشظايا الصاروخ، كان لديه نزيف داخلي، ففقدنا الجنين أيضاً".

وتذكر ملحيس وجود 50 ألف سيدة حامل في غزة، وأن القصف الإسرائيلي يهدد حياتهن، علاوة على عدم حصولهن على الرعاية والغذاء الكافي.

وروت الطبيبة كثيراً من الوقائع التي عاشتها في الشهرين الماضيين، ولا سيما خلال اقتحام الجنود الإسرائيليين مستشفى الشفاء، أكبر منشأة صحية بالقطاع.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدباباته مستشفى الشفاء، وفيها آلاف المرضى والنازحين، ودمّر بعض أجزائه، قبل أن ينسحب منه بعد 10 أيام من احتلاله.

وتعرضت ملحيس وأسرتها حسب ما ذكرت، للحصار داخل المنزل، بسبب الهجمات الإسرائيلية على الحي الذي تقطنه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us