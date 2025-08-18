سياسة
2 دقيقة قراءة
"استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي".. خارجية فلسطين تدين زيارة نتنياهو مستوطنة "عوفرا" بالضفة
نددت فلسطين اليوم الاثنين، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها "اقتحاماً استعمارياً واستفزازياً" و"استخفافاً بردود الفعل الدولية".
"استفزاز واستخفاف بالمجتمع الدولي".. خارجية فلسطين تدين زيارة نتنياهو مستوطنة "عوفرا" بالضفة
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية / وسائل التواصل
18 أغسطس 2025

وجاءت زيارة نتنياهو أمس الأحد، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس المستوطنة، إذ التقى خلالها قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات، وألقى كلمة أكد فيها "أهمية الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل"، وفق إعلام إسرائيلي.

وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية على هذا الاقتحام في بيان، مؤكدة أنه "استعماري واستفزازي"، وأدانت تصريحات نتنياهو بشأن "التمسك بالأرض"، معتبرة أن تلك التصريحات تعكس "تفاخره بدوره في رفض الدولة الفلسطينية وتعطيل تجسيدها".

وتابعت الوزارة أن زيارة نتنياهو تشكِّل "إمعاناً في تكريس الاحتلال العنصري كحلقة في جرائم الإبادة والتهجير والضم"، مشيرة إلى أن الخطوة توفر "الغطاء والتشجيع لعناصر الإرهاب الاستيطانية لارتكاب مزيد من الاعتداءات".

وأضافت الوزارة أن الزيارة تمثل "استخفافاً بردود الفعل الدولية ومحاولات إسرائيلية رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب".

اختيارات المحرر

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التعامل "بمنتهى الجدية مع الدعوات والمواقف التي تطالب بضم الضفة الغربية"، كما طالبت بـ"حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتصعيد الإجراءات الدولية والأوروبية لحماية حل الدولتين".

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً على الأقل، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصاً، بينهم 110 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us