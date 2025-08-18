وجاءت زيارة نتنياهو أمس الأحد، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس المستوطنة، إذ التقى خلالها قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات، وألقى كلمة أكد فيها "أهمية الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل"، وفق إعلام إسرائيلي.

وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية على هذا الاقتحام في بيان، مؤكدة أنه "استعماري واستفزازي"، وأدانت تصريحات نتنياهو بشأن "التمسك بالأرض"، معتبرة أن تلك التصريحات تعكس "تفاخره بدوره في رفض الدولة الفلسطينية وتعطيل تجسيدها".

وتابعت الوزارة أن زيارة نتنياهو تشكِّل "إمعاناً في تكريس الاحتلال العنصري كحلقة في جرائم الإبادة والتهجير والضم"، مشيرة إلى أن الخطوة توفر "الغطاء والتشجيع لعناصر الإرهاب الاستيطانية لارتكاب مزيد من الاعتداءات".

وأضافت الوزارة أن الزيارة تمثل "استخفافاً بردود الفعل الدولية ومحاولات إسرائيلية رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب".