استأنفت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين، عمليات الإنقاذ والإغاثة في مناطق شمال غرب البلاد بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة فرق الإنقاذ على تعليق جهودها لعدة ساعات، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال إمدادات طبية لدعم باكستان في مواجهة الفيضانات.
باكستان تستأنف عمليات الإنقاذ بعد تعليقها بسبب السيول .. و"الصحة العالمية" ترسل إمدادات طبية / AP
18 أغسطس 2025

وقال عابد وزير المسؤول بالحكومة المحلية في تصريحات إن "الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة من السيول، بما في ذلك بونر، أجبرت فرق الإنقاذ على تعليق جهود الإغاثة لعدة ساعات"، مضيفاً أن "أولويتنا الآن هي فتح الطرق ومد الجسور وتقديم الإغاثة للمتضررين".

وأوضحت السلطات أن بونر، الواقعة على بعد ثلاث ساعات ونصف بالسيارة من العاصمة إسلام آباد، شهدت ظاهرة نادرة تعرف بـ"انفجار السحب"، حيث هطل أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ساعة واحدة في منطقة صغيرة، ووصل معدل هطول الأمطار فيها أكثر من 150 ملليمتراً صباح يوم الجمعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الأمطار الغزيرة أدت إلى سقوط قتلى وإلحاق دمار واسع بعدد من المناطق الشمالية، خاصة في المناطق الجبلية حيث سببت السيول والانهيارات الطينية والصخرية في جرف منازل ومبانٍ ومركبات وممتلكات المواطنين. وكانت منطقة بونر الأكثر تضرراً، حيث تجاوز عدد القتلى فيها 200 شخص.

وأوضح وزير الإعلام عطا الله تارا أن الحكومة أرسلت مواد إغاثية تشمل الغذاء والأدوية والبطانيات والخيام ومولداً كهربائياً ومعدات لسحب المياه إلى المناطق المتضررة، وفق وسائل إعلام محلية.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال إمدادات طبية لدعم باكستان في مواجهة الفيضانات المستمرة منذ الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن الإمدادات تكفي لعلاج 15 ألف شخص.

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، قدم المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس تعازيه الحارة للشعب الباكستاني في ضحايا السيول والفيضانات، مؤكداً دعم المنظمة للحكومة الباكستانية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة.

وأسفرت السيول المفاجئة عن مقتل 351 شخصاً منذ يوم الجمعة الماضي، وبحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية حتى 21 أغسطس/آب الحالي.

مصدر:TRT Arabi
