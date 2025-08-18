وقال عابد وزير المسؤول بالحكومة المحلية في تصريحات إن "الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة من السيول، بما في ذلك بونر، أجبرت فرق الإنقاذ على تعليق جهود الإغاثة لعدة ساعات"، مضيفاً أن "أولويتنا الآن هي فتح الطرق ومد الجسور وتقديم الإغاثة للمتضررين".

وأوضحت السلطات أن بونر، الواقعة على بعد ثلاث ساعات ونصف بالسيارة من العاصمة إسلام آباد، شهدت ظاهرة نادرة تعرف بـ"انفجار السحب"، حيث هطل أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ساعة واحدة في منطقة صغيرة، ووصل معدل هطول الأمطار فيها أكثر من 150 ملليمتراً صباح يوم الجمعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الأمطار الغزيرة أدت إلى سقوط قتلى وإلحاق دمار واسع بعدد من المناطق الشمالية، خاصة في المناطق الجبلية حيث سببت السيول والانهيارات الطينية والصخرية في جرف منازل ومبانٍ ومركبات وممتلكات المواطنين. وكانت منطقة بونر الأكثر تضرراً، حيث تجاوز عدد القتلى فيها 200 شخص.

وأوضح وزير الإعلام عطا الله تارا أن الحكومة أرسلت مواد إغاثية تشمل الغذاء والأدوية والبطانيات والخيام ومولداً كهربائياً ومعدات لسحب المياه إلى المناطق المتضررة، وفق وسائل إعلام محلية.