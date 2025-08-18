وقال مسؤولون أوكرانيون إنّ “سبعة أشخاص على الأقل قُتلوا في هجوم بطائرات مسيّرة على مجمع سكني في مدينة خاركيف بشمال البلاد”، مضيفين أنّ ثلاثة آخرين لقوا حتفهم أيضاً في ضربات استهدفت مدينة زابوريجيا في الجنوب الشرقي.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "كانت ضربة روسية استعراضية وقاسية تفتقر إلى الضمير"، مشدداً على أنه "لا تزال آلة الحرب الروسية تحصد الأرواح رغم كل شيء (..)، سينفذ بوتين عمليات قتل استعراضية لمواصلة الضغط على أوكرانيا وأوروبا، واستهزاء بالجهود الدبلوماسية أيضاً".

وقال البيت الأبيض إنّ “ترمب سيجتمع أولا مع زيلينسكي، ثم مع زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

ويتوجه القادة الأوروبيون إلى واشنطن لإظهار التضامن مع أوكرانيا، والضغط من أجل ضمانات أمنية قوية في أي تسوية بعد الحرب.