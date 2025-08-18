وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إنّ “مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 60 شهيداً و344 إصابة، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية”.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و965 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و701 إصابة"، وذلك بعد استشهاد27 فلسطينياً وإصابة 281 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى "10 آلاف و460 شهيداً، و44 ألفاً و189 إصابة".

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 حالات وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 263 حالة وفاة من ضمنها 112 طفلاً، وفق البيان ذاته.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بسبب نقص المعدات أو لوجودها في مناطق يكثف فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.

نزوح من غزة

من حانبها، بدأت بعض العائلات الفلسطينية النزوح من المناطق الشرقية من مدينة غزة، التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، إلى نقاط في الغرب خشية وقوع هجوم إسرائيلي قريب، فيما يفكر آخرون في التوجه إلى الجنوب.

وقد يؤدي التوغل الإسرائيلي بالمركبات المدرعة في مدينة غزة إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، ونزح كثير منهم بالفعل مرات عديدة في وقت سابق من الحرب.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إن 1.35 مليون شخص يحتاجون بالفعل إلى مستلزمات عاجلة للإيواء في غزة.

وفود بالقاهرة

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن وفوداً فلسطينية وقطرية موجودة في بلاده لبحث جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك من أمام الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يحضر لأول مرة بالمعبر.

يأتي ذلك على هامش اليوم الثاني والأخير من زيارة مصطفى إلى مصر لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

"أوهام إسرائيل الكبرى"

وقال الوزير المصري إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً في تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي" مع قطاع غزة، وأردف أن بلاده مستعدة "لإغراق غزة بكل المساعدات مع إنهاء العقبات الإسرائيلية".