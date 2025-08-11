الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
إدانات لاغتيال الاحتلال مراسلَي الجزيرة وعدداً من الصحفيين في غزة
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمكتب الحكومي فجر الاثنين، "الجريمة البشعة" باغتيال الزميليين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلَي قناة الجزيرة في مدينة غزة عقب استهداف خيمة للصحفيين في محيط مستشفى الشفاء.
إدانات لاغتيال الاحتلال مراسلَي الجزيرة وعدداً من الصحفيين في غزة
مراسلا الجزيرة الشهيدان أنس الشريف ومحمد قريقع / وسائل التواصل
11 أغسطس 2025

جاء ذلك في بيان مقتضب للنقابة نشرته على حسابها بموقع كس إثر مقتل الشريف وقريقع وثلاثة آخرين من طاقم القناة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع.

من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن اغتيال الاحتلال للصحفيين في مدينة غزة بينهم الشريف وقريقع، هو "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في القطاع".

وقال المكتب في بيان إن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة".

وطالب البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، "وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات".

اختيارات المحرر

بدورها نعت حركة حماس مساء الأحد الصحفيين الشهداء، وقالت إنهم التحقوا بـ232 صحفياً قتلتهم إسرائيل منذ بدء الحرب، في أوسع استهداف للصحفيين يشهده العالم، مؤكدة أن العملية جاءت بعد تهديدات مباشرة للضحايا في محاولة لإسكات صوت الحقيقة.

وشددت الحركة في بيان لها على أن "الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة هو رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره، ومؤشر على انهيار كامل لمنظومة القيم والقوانين الدولية".

واعتبرت أن "الصمت الدولي شجع الاحتلال (الإسرائيلي) على المضي في قتل الصحفيين بلا رادع أو محاسبة".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد استُشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرون من طاقم القناة، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شماليّ القطاع.

يأتي استشهاد الشريف وزملائه بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة مستمرة للشهر الثاني والعشرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us