جاء ذلك في بيان مقتضب للنقابة نشرته على حسابها بموقع كس إثر مقتل الشريف وقريقع وثلاثة آخرين من طاقم القناة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع.

من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن اغتيال الاحتلال للصحفيين في مدينة غزة بينهم الشريف وقريقع، هو "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في القطاع".

وقال المكتب في بيان إن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة".

وطالب البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، "وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات".