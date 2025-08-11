جاء ذلك في كلمات ممثلي عدة دول في مجلس الأمن، بينها بريطانيا وفرنسا وروسيا والجزائر والكويت وفلسطين وغيرها من الدول الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

فلسطين

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته بجلسة مجلس الأمن: "يجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب والعار، وعلينا التحرك الآن لوقف الإبادة".

وأضاف أن "إسرائيل تقتل فلسطين في غزة وهذا هو هدفها، كما تسعى لتعزيز سيطرتها على غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأشار منصور إلى أنه في غزة "يعاني أكثر من مليونَي ضحية معاناة كبيرة لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها، ولم يعد مسموحاً لنا بخذلانهم أكثر من ذلك، ويجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب أو العار، والمجلس مدين بالتحرك الآن لوقف الإبادة".

ودعا منصور مجلس الأمن إلى التحرك "بموجب الفصل السابع، لحرمان إسرائيل من السعي وراء أو الاستمرار بهذه الحرب المليئة بالجرائم الفظيعة".

ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

الجزائر

أدان مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال كامل قطاع غزة، قائلاً إن ذلك يوضح أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 ألف طفل فلسطيني بالقطاع "ليس كافياً" ضمن قائمة جرائمهم.

وأكد بن جامع في كلمته بالمجلس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "مستمرة بتكتيكاتها التي تتصل بالإبادة وتنوي فعل مزيد".

وجدد بن جامع تأكيده أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة "جرائم حرب، ومن يرسم خريطته بالدماء يجب أن أن لا يفلت من العقاب ويجب أن تكون هناك مساءلة"، ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لا تأبه للقانون الدولي ولا لمجلس الأمن، وتتحرك بوحشية وقساوة وتعتبر الفلسطينيين حيوانات بشرية".

الكويت

أعرب مندوب الكويت لدى مجلس الأمن طارق البناي في كلمته التي ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، عن "بالغ القلق والإدانة القاطعة والاستنكار الشديد" لقرار إسرائيل "الخطير" احتلال كامل قطاع غزة.

وقال إن القرار يمثل "تهديداً مباشراً لحياة أكثر من مليونَي فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإبادة والتهجير القسري، وينسف بالكامل أي فرص لتحقيق حل الدولتين، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البناي: "تكرار مشاهد الإبادة أمام أعين هذا المجلس دون ردع يمثّل إخفاقاً للنظام الدولي، ويهدّد بتجريد المجلس من دوره ومصداقيته، لا سيما في هذه القضية، ويبعث برسالة مدمرة للشعوب بأن القوانين الدولية تُطبَّق بانتقائية".

بريطانيا