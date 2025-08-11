وأشار المكتب إلى أن استشهاد الصحفيين الستة جاء بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن ما وصفه المكتب بـ"حرب إبادة جماعية" دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان رسمي، بأشد العبارات، ما وصفه بـ"الجريمة الوحشية والبشعة والمروعة" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال اغتيال ستة من الصحفيين بعد قصف مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأعلن المكتب في بيان آخر صباح الاثنين عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238 صحفياً، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي، ليلتحق بزملائه الصحفيين الـ5 في مجزرة أمس".

وأوضح أن "الخالدي كان يعمل صحفياً مع منصة ساحات، وكان الشهيد السادس الذي ارتقى في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وأشار إلى أن الخالدي أضيف "إلى الشهداء الصحفيين الخمسة: مراسلا قناة الجزيرة (القطرية) أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل".

وأضاف أن "عملية الاغتيال" جرت بـ"سبق الإصرار والترصد"، من خلال "استهداف مقصود ومتعمد ومباشر" لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء، وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.