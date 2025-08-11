الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 6 صحفيين 5 منهم يعملون في طاقم الجزيرة يرفع العدد إلى 238 صحفياً منذ بدء الإبادة على غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا إلى 238 صحفياً، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك إثر استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، و4 آخرين من طاقم القناة.
استشهاد 6 صحفيين 5 منهم يعملون في طاقم الجزيرة يرفع العدد إلى 238 صحفياً منذ بدء الإبادة على غزة
مراسل الجزيرة محمد قريقع (يمين) وأنس الشريف (يسار) / وسائل التواصل
11 أغسطس 2025

وأشار المكتب إلى أن استشهاد الصحفيين الستة جاء بعد يومين من إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن ما وصفه المكتب بـ"حرب إبادة جماعية" دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان رسمي، بأشد العبارات، ما وصفه بـ"الجريمة الوحشية والبشعة والمروعة" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال اغتيال ستة من الصحفيين بعد قصف مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأعلن المكتب في بيان آخر صباح الاثنين عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238 صحفياً، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي، ليلتحق بزملائه الصحفيين الـ5 في مجزرة أمس".

وأوضح أن "الخالدي كان يعمل صحفياً مع منصة ساحات، وكان الشهيد السادس الذي ارتقى في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وأشار إلى أن الخالدي أضيف "إلى الشهداء الصحفيين الخمسة: مراسلا قناة الجزيرة (القطرية) أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل".

وأضاف أن "عملية الاغتيال" جرت بـ"سبق الإصرار والترصد"، من خلال "استهداف مقصود ومتعمد ومباشر" لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء، وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

اختيارات المحرر

وأكد المكتب أنه "باغتيال الزملاء الصحفيين الستة"، يرتفع عدد "شهداء الصحافة" الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية" إلى 238 صحفياً حتى تاريخه.

وأشار البيان إلى أن "استهداف طائرات الاحتلال للصحفيين والمؤسسات الإعلامية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان"، واعتبر أن هذا الاستهداف "جاء لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية"، ويمثل "تمهيداً لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

وحملت حكومة غزة في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم الممنهجة" بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وطالب البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية في مختلف أنحاء العالم، بـ"إدانة هذه الجرائم" و"التحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة"، مع ضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً فلسطينياً و152 ألفاً و45 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 2017 شخصاً، بينهم 100 طفل.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us