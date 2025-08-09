سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
الحكومة السورية تلغي مشاركتها في اجتماعات باريس مع ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية بعد مؤتمر الحسكة
أعلنت الحكومة السورية اليوم السبت، قرارها عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة في باريس مع ما يُعرف بقوات "قسد"، واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وذلك على خلفية مؤتمر عقدته الأخيرة في الحسكة أثار رفضاً رسمياً واسعاً من دمشق.
الحكومة السورية تلغي مشاركتها في اجتماعات باريس مع ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية بعد مؤتمر الحسكة
من اجتماع سابق بين قسد ووفد الحكومة السورية في دمشق / وكالة الأنباء السورية (سانا)
9 أغسطس 2025

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة أن مؤتمر ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية في شمال شرق سوريا يشكل خرقاً واضحاً لاستحقاقات الاتفاق المبرم في 10 مارس/آذار، الذي ينص على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة بعيداً عن الانتماءات.

وأشار المصدر إلى أن المؤتمر جاء في محاولة لتقديم طروحات تتعارض مع الاتفاق، مثل تشكيل "نواة جيش وطني جديد" وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، بالإضافة إلى أنها تغطي سياسات التغيير الديموغرافي التي تنفذها تيارات كردية متطرفة.

وشارك في المؤتمر الذي عقد الجمعة إلهام أحمد، ممثل السياسات في تنظيم PKK/YPG الإرهابي المصنف إرهابياً، بالإضافة إلى رجل الدين الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وعدد من ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة من المنطقة.

كما شهد المؤتمر مشاركة عبر فيديو مسجل لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية المعروف بمواقفه الانفصالية ودعواته للتدخل الدولي في سوريا، بالإضافة إلى غزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في البلاد.

اختيارات المحرر

وأكد المصدر أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المنهار تحت أي تسمية أو غطاء، داعياً ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري.

وختم المصدر بتأكيد أن الحكومة السورية ماضية بثقة نحو بناء "الجمهورية الثانية" رافضة أي مشاريع تهدف لتقسيم البلاد أو تقويض وحدتها.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us