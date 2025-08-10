وفي عام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران بما فيها القطرية، رحلاتها من وإلى سوريا، على خلفية قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، والتي اندلعت في مارس/آذار 2011​​​​​​​.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.