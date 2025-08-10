سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
بعد انقطاع 13 عاماً.. وصول أول رحلة قطرية إلى مطار حلب الدولي
وصلت إلى مطار حلب الدولي شمال سوريا، اليوم الأحد، أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية، بعد انقطاع دام 13 عاماً.
بعد انقطاع 13 عاماً.. وصول أول رحلة قطرية إلى مطار حلب الدولي
وصول أول رحلة قطرية إلى مطار حلب بعد انقطاع 13 عاما / وكالة الأنباء السورية (سانا)
10 أغسطس 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "وصول أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار الدوحة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، وصلت أول طائرة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق الدولي جنوبي سوريا قادمة من الدوحة.

اختيارات المحرر

وفي عام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران بما فيها القطرية، رحلاتها من وإلى سوريا، على خلفية قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، والتي اندلعت في مارس/آذار 2011​​​​​​​.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لتنتهي بذلك 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us