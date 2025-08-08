المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات" دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".

وحضر المؤتمر إلهام أحمد، أحد ممثلي السياسات في تنظيم "YPG" الإرهابي، والزعيم الديني الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وبعض ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة.

وبعد مقتل والده معشوق الخزنوي على يد نظام الأسد المخلوع تحت التعذيب، استقر مرشد الخزنوي في النرويج، ثم عاد إلى سوريا بعد الثورة، ويبرز الآن بخطبه الداعمة لما يعرف بقوات (قسد).

كما شارك في المؤتمر بواسطة فيديو مصور، حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، وغزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر بإدارة لا مركزية.