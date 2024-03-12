سياسة
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صاحب قضية "ضعف ذاكرة بايدن": حالته الذهنية مرتبطة بقضية الوثائق السرية
برّر المدعي الأمريكي روبرت هور إثارته قضية "ضعف ذاكرة" الرئيس جو بايدن مستشهداً بإجابات بايدن عن عديد من الأسئلة خلال مقابلته التي وجد خلالها الأخير صعوبة في تذكر تفاصيل معينة، منها الوقت الذي ترك فيه منصب نائب الرئيس.
صاحب قضية "ضعف ذاكرة بايدن": حالته الذهنية مرتبطة بقضية الوثائق السرية
المدعي الأمريكي هور يدلي بشهادته في مجلس النواب بشأن قضية احتفاظ بايدن بوثائق سرية / صورة: Reuters
12 مارس 2024

دافع المدعي الأمريكي الذي أثار قضية "ضعف ذاكرة" الرئيس جو بايدن عن تقييمه قائلاً إنه "ضروري في إطار التحقيق الذي يجريه بشأن تعامل بايدن مع وثائق سرية".

وتحدث المستشار الخاص الأمريكي السابق روبرت هور، الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب الأمريكي، وهي إحدى اللجان التي تجري تحقيقاً لمساءلة بايدن (81 عاماً).

وأشار إلى أن بايدن أجاب عن عديد من الأسئلة، لكنه وجد صعوبة في تذكر تفاصيل معينة، منها الوقت الذي ترك فيه منصب نائب الرئيس.

وقال في كلمته الافتتاحية "تقييمي في التقرير بشأن أهمية ذاكرة الرئيس كان ضرورياً ودقيقاً وعادلاً... لم أزين تفسيري، ولم أنتقص من حق الرئيس ظلماً، شرحت للنائب العام قراري وأسبابه. وهذا ما طُلب مني القيام به".

ورفض هور، المدعي العام الاتحادي السابق لولاية ميريلاند والمنتمي للحزب الجمهوري، توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس الأمريكي بعد التحقيق الذي استمر لشهور بشأن العثور على وثائق سرية في منزله ومكتبه السابق.

وقال إن ذاكرة بايدن وحالته الذهنية لهما صلة باستنتاجاته حول ما إذا كان قد احتفظ بمعلومات حساسة عن عمد.

وخلص التقرير إلى أن "بايدن سيقدم نفسه على الأرجح أمام هيئة محلفين، كما فعل خلال مقابلتنا معه، باعتباره رجلاً مسناً وحسن النية وذا ذاكرة ضعيفة".

وأظهر نص المقابلة التي أجراها هور مع بايدن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الرئيس أثار مسألة ذاكرته أولاً.

وبحسب تلك المقابلة، ردّ بايدن على هور مازحاً عندما قال إنه سيطرح أسئلة بشأن الأحداث التي وقعت قبل سنوات "أنا شاب، لذا لا توجد مشكلة".

كما أظهر أن بايدن أجاب عن عديد من أسئلة هور بحرية، لكنه وجد صعوبة في تذكر تفاصيل معينة، منها ما يرتبط بالوقت الذي ترك فيه منصب نائب الرئيس.

ومثل هور أمام الكونغرس بعد أسبوع من إلقاء بايدن خطاباً نارياً عن حالة الاتحاد أشار إلى بداية قوية لحملة إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي في مواجهة محتملة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

وأوضح هور أن السياسة لم تلعب أي دور في تقريره الذي أثار غضب البيت الأبيض.

وانتقد بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سناً في التاريخ، هذا التوصيف في تصريحات عامة عقب نشر التقرير، قائلاً إن ذاكرته جيدة، ووصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس التقرير بأن له دوافع سياسية.

وتولى هور منصب المدعي العام الاتحادي لولاية ميريلاند في عهد ترمب، وعُيّن مستشاراً خاصاً من المدعي العام ميريك جارلاند بعد ظهور قضية وثائق بايدن. وقالت الوزارة إن تعيينه انتهى أمس الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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