سياسة
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ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 136 منذ بدء الحرب الإسرائيلية
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في القطاع، منهم اثنان بقصف إسرائيلي على منزليهما، ما يرفع حصيلة شهداء الصحافة إلى 136 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 136 منذ بدء الحرب الإسرائيلية
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 136 منذ بدء الحرب الإسرائيلية / صورة: AA
23 مارس 2024

استُشهد 3 صحفيين فلسطينيين في غزة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، السبت، لترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 136 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت المكتب، في بيان، إلى "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفيّاً منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد 3 زملاء صحفيين".

وأوضح أن الصحفي الأول محمود عماد عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة "القدس اليوم" الفضائية، استُشهد وعدد من أفراد عائلته في قصف منزله، بينما استُشهد عبد الرحمن صايمة، المصور الصحفي والمنتج بقصف الاحتلال لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي والمصور بعدة وسائل إعلام محمد الريفي، متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي، الثلاثاء الماضي، عند "دوار الكويت" جنوب شرق مدينة غزة.

والثلاثاء الماضي، استُشهد 23 فلسطينيّاً وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليونَي فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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