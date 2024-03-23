استُشهد 3 صحفيين فلسطينيين في غزة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، السبت، لترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 136 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت المكتب، في بيان، إلى "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفيّاً منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد 3 زملاء صحفيين".

وأوضح أن الصحفي الأول محمود عماد عيسى، مقدم البرامج الدينية بقناة "القدس اليوم" الفضائية، استُشهد وعدد من أفراد عائلته في قصف منزله، بينما استُشهد عبد الرحمن صايمة، المصور الصحفي والمنتج بقصف الاحتلال لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحفي والمصور بعدة وسائل إعلام محمد الريفي، متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي، الثلاثاء الماضي، عند "دوار الكويت" جنوب شرق مدينة غزة.

والثلاثاء الماضي، استُشهد 23 فلسطينيّاً وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليونَي فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.