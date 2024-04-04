تحتفل شبكة TRT بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لتأسيس قناتها الناطقة بالعربية TRT عربي.

وتندرج قناة TRT عربي ضمن مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية "TRT"، وهي أول محطة تركية ناطقة بالعربية.

وافتُتحت القناة بموجب قرار حكومي بداية شهر أبريل/نيسان عام 2010 لتدعيم التواصل الثقافي بين تركيا والعالم العربي.

وحملت TRT عربي شعار "نكشف الحقيقة لرؤية أوضح"، الذي وضعته خلال انطلاقتها الجديدة عام 2019 لتكون تحولاً مهماً "في ظل الرؤى المتعددة"، ليصبح بعدها "مع الإنسان أينما كان".

وتواكب TRT عربي بحلتها الجديدة الشعار الذي تحمله وتعمل من خلاله على تقريب وجهات النظر، ومدّ الجسور بين الأفكار، وكذلك إيجاد أرضية مشتركة يمكن العمل من خلالها في ظل انتشار الكمّ الهائل من وسائل الإعلام.

وتتضمن موادّ بث القناة برامج إخبارية ومختلف الأفلام الوثائقية المتعلقة بالعالم العربي والشرق الأوسط واهتماماته وصراعاته، إضافةً إلى برامج تسعى لتعريف تركيا على نحو أكثر في عموم العالم.

كما تغطّي مكاتب TRT عربي رقعة واسعة من العالم العربي والعالم عبر مكاتبها التي افتتحتها في القدس وبغداد وطهران وبيروت وعمّان والقاهرة وغيرها، فضلاً عن لندن وموسكو وواشنطن، عبر طاقم عمل محترف من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون الصورة بدقّة ومهنية.