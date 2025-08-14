الحرب على غزة
"يويفا" يرفع لافتة ضد قتل الأطفال والمدنيين قبيل انطلاق كأس السوبر الأوروبي
رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أرضية ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية، قبيل انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي، لافتة كُتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يويفا: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين" / Reuters
14 أغسطس 2025

ومساء الثلاثاء، جمعت المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي على ملعب "فريولي" ضمن المنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي.

ونشر "يويفا" عبر حسابه على منصة إكس أن "الرسالة واضحة وجلية"، في تأكيد موقفه من حماية المدنيين ورفض استهداف الأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و722 شهيداً و154 ألفاً و525 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصاً، بينهم 106 أطفال.


مصدر:TRT Arabi
