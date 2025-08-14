ومساء الثلاثاء، جمعت المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي على ملعب "فريولي" ضمن المنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي.

ونشر "يويفا" عبر حسابه على منصة إكس أن "الرسالة واضحة وجلية"، في تأكيد موقفه من حماية المدنيين ورفض استهداف الأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.