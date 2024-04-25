قال نكوسي زويليفيليلي مانديلا، عضو برلمان جنوب إفريقيا وحفيد نيلسون مانديلا الخميس، إن عزم الفلسطينيين وإرادتهم الصلبة لنيل الحرية كانا مصدر إلهام لبلاده لطرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول في أثناء وجوده بمدينة إسطنبول لمناقشة القضية الفلسطينية وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح مانديلا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال في قلوب مواطني جمهورية جنوب إفريقيا.

وأضاف: "قال جدي الرئيس نيلسون مانديلا، الأب المؤسس لديمقراطية شعبنا، خلال زياراته إلى غزة عامَي 1995 و1997: لن تكتمل حريتنا بدون حرية الشعب الفلسطيني".

وتابع: "الرئيس نيلسون مانديلا قطع هذا العهد للفلسطينيين، ولهذا السبب نواصل نحن في جنوب إفريقيا الدفاع عن القضايا التي كان يمثلها ويدافع عنها. فقد كان الرئيس مانديلا يعتبر النضال الفلسطيني أعظم قضية أخلاقية في هذا العصر".

وأشار مانديلا إلى أهمية مبادرة "أسطول الحرية الدولي" الذي من المقرر أن ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقاً من تركيا.

وذكر أن "أسطول الحرية" هو تحرك نحو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على وجوب السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة بحرية تامة.

وأواخر يناير/كانون الثاني الفائت، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".