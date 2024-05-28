واحتشد آلاف من مناصري غلطة سراي داخل مدرجات الملعب، فيما وصل لاعبو الفريق بعد جولة داخل باص مكشوف جاب شوارع مدينة إسطنبول. ورفع زياش العلم الفلسطيني لحظة دخوله لتسلُّم ميدالية البطولة من رئيس الاتحاد التركي وسط هتافات الجماهير.

وحقّق غلطة سراي لقب الدوري بعد منافسة شرسة مع فنربهتشة، حتى الجولة الأخيرة، إذ كان غلطة سراي يحتاج إلى نتيجة التعادل في مباراته الختامية الأحد، أمام نظيره قونية سبور، لكنه فاز بثلاثية مقابل هدف.

وفاز غلطة سراي بالدوري برصيد 102 نقطة، متفوقاً على فنربهتشة بـ3 نقاط فقط، ليحافظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والرابع والعشرين في تاريخه.