وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمراسم الافتتاح: "أنا على ثقة بأنه مع إحياء قصر يلديز من جديد، سيزداد الجذب التاريخي والثقافي والسياحي لإسطنبول بشكل أكبر".

وأعلن الرئيس التركي أنّ القصر سيفتح أبوابه للزوار مجاناً بدءاً من اليوم حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، مضيفاً أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 رممت مديرية الأوقاف العامة قرابة ستة آلاف مَعلم ثقافي.

يُذكر أن لقصر يلديز في منطقة بيشكطاش أهمية خاصة لأنه آخر قصر بني في عهد الإمبراطورية العثمانية، و"يلديز" تعني نجمة باللغة التركية، وهو قصر كبير في الشطر الأوروبي من إسطنبول، أُنشئ نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، واتخذه السلطان عبد الحميد الثاني (1842-1918) مقراً بديلاً عن قصر "دولمة بهجه".