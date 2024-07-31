وأعلنت قناة الجزيرة، أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، المدمر في مخيم الشاطئ في أثناء وجود عدد من الصحفيين.

وأوضحت الجزيرة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين أمام منزل الشهيد هنية المدمّر، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

وكانت قوات الاحتلال نكّلت واعتقلت سابقاً الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "استشهاد الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي من قناة الجزيرة يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165"، وسبق أن حذر المكتب الحكومي، ومؤسسات حقوقية، ولأكثر من مرة، من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.