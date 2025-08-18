جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الرئيس ترمب، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقبيل بدء المحادثات بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض، دوّت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الصفارات دوّت في أنحاء البلاد إثر إقلاع طائرة روسية من طراز ميغ-31 تحمل صواريخ كينجال فرط الصوتية التي استخدمتها روسيا مراراً لقصف الدولة المجاورة.

وفي السياق، أسفرت ضربات روسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

من جهته، ندد الرئيس الأوكراني بـ"هجوم استعراضي وشائن" نفذته روسيا التي "تعلم أن اجتماعا يُعقد اليوم في واشنطن، وسيركز على إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي على فيسبوك "سيرتكب بوتين جرائم قتل لمواصلة الضغط على أوكرانيا وأوروبا، ولإذلال الجهود الدبلوماسية"، ودعا إلى "عدم مكافأة روسيا على مشاركتها في هذه الحرب".

وفي وقت سابق، اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".