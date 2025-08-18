سياسة
2 دقيقة قراءة
غارات روسيّة على كييف تزامناً مع لقاء ترمب وزيلينسكي ومقتل 15 شخصاً على الأقل
وقعت غارات روسية جديدة، اليوم الاثنين، ضد كييف، وسط تلميح من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
غارات روسيّة على كييف تزامناً مع لقاء ترمب وزيلينسكي ومقتل 15 شخصاً على الأقل
مسيرة روسية ضربت سوق في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 2 أغسطس/آب 2025 / AP
18 أغسطس 2025

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الرئيس ترمب، في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقبيل بدء المحادثات بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض، دوّت صفارات الإنذار من غارات جوية في كييف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الصفارات دوّت في أنحاء البلاد إثر إقلاع طائرة روسية من طراز ميغ-31 تحمل صواريخ كينجال فرط الصوتية التي استخدمتها روسيا مراراً لقصف الدولة المجاورة.

وفي السياق، أسفرت ضربات روسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصاً على الأقل.

من جهته، ندد الرئيس الأوكراني بـ"هجوم استعراضي وشائن" نفذته روسيا التي "تعلم أن اجتماعا يُعقد اليوم في واشنطن، وسيركز على إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي على فيسبوك "سيرتكب بوتين جرائم قتل لمواصلة الضغط على أوكرانيا وأوروبا، ولإذلال الجهود الدبلوماسية"، ودعا إلى "عدم مكافأة روسيا على مشاركتها في هذه الحرب".

وفي وقت سابق، اليوم، قال زيلينسكي إن كييف تسعى إلى "سلام دائم يمكن الوثوق به" في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء "إطار أمني جديد".

اختيارات المحرر

وكتب على موقع إكس "هدفنا الرئيسي سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديداً"، وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام".

“تصريحات استفزازية”

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تعتبر نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا حلاً عملياً للصراع، وترى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بريطانيا بهذا الشأن استفزازية.

وأضافت الوزارة "في الوقت الذي تبذل فيه جهود حقيقية لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للصراع الدائر في أوكرانيا، عبر أمور منها معالجة أسبابه الجذرية، تستمر لندن في إصدار تصريحات لا تتعارض مع جهود موسكو وواشنطن فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تقويضها".

 ويأتي لقاء ترمب بزيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us