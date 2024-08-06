سياسة
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قُبيل كلمة نصر الله.. مقاتلات إسرائيلية تخترق جدار الصوت فوق بيروت
خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية مرتين على التوالي خلال دقائق، تزامناً مع بدء احتفال تأبيني لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
قُبيل كلمة نصر الله.. مقاتلات إسرائيلية تخترق جدار الصوت فوق بيروت
طائرات حربية إسرائيلية تخترق جدار الصوت فوق بيروت / صورة: AA
6 أغسطس 2024

وأقام "حزب الله" حفل تأبين الثلاثاء، للقيادي فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية، بمشاركة خطابية لأمينه العام حسن نصر الله.

وأفاد شهود عيان بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض فوق ضاحية بيروت الجنوبية محدثاً خلال دقائق خرقاً قوياً لجدار الصوت مرتين على التوالي، مؤكدين أنهم سمعوه في أرجاء العاصمة.

وخلال الأيام الماضية، خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت فوق بيروت ومناطق جنوب لبنان، لكن الخرق يأتي هذه المرة متزامناً مع كلمة نصر الله، وترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، وشكر في بيروت، الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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