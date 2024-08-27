وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان على منصة إكس، بأن الرئيس أردوغان، أجرى اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع كبير مستشاري الحكومة المؤقتة لجمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد يونس، ناقش خلالها كارثة الفيضانات في بنغلاديش والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية.

وشدد الرئيس أردوغان، خلال الاتصال الهاتفي، على أن تركيا وبنغلاديش تواصلان تطوير تعاونهما في المجالات كافة. وأعرب عن أمله في أن تعود الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة بالنفع على شعب بنغلاديش، متمنياً لكبير مستشاري الحكومة المؤقتة، التوفيق في منصبه الجديد.

وأعرب الرئيس أردوغان عن حزنه إزاء كارثة الفيضانات في بنغلاديش، متمنياً الرحمة لمن فقدوا أرواحهم والصبر لذويهم. وأكد أن تركيا، كعادتها دائماً، تقف إلى جانب شعب بنغلاديش في مكافحة الكارثة وتضميد الجراح.

وتسببت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش في مقتل 18 شخصاً، وتقطعت السبل بنحو 3 ملايين شخص.

ووفق صحيفة ديلي ستار المحلية، فإن هطول الأمطار على 8 مناطق منذ الأربعاء الماضي، فاقم الوضع، وتسبب في تقطُّع السبل بـ3 ملايين شخص.

وحسب السكان المحليين، فإن مثل هذه الأمطار الغزيرة لم تحدث منذ عام 1988، وهي أسوأ كارثة فيضان منذ ذلك التاريخ.​​​​​​​

وتبدأ الأمطار الموسمية عموماً في يونيو/حزيران في دول جنوب آسيا مثل الهند وبنغلاديش.