وأكد ترمب في تصريحات للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، الخميس، أهمية لقائه المزمع عقده مع بوتين في ألاسكا، الجمعة، وقال إنه إذا كان لقاؤه نظيره الروسي جيداً، فقد يدعو قادة أوروبيين إلى اجتماع ثانٍ يجمع رئيسي روسيا وأوكرانيا.
وأشار ترمب إلى أن الاجتماع المرتقب يحمل أهمية حيوية لاتخاذ خطوات لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتابع: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيصنع السلام، وبالمثل أعتقد أن (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أيضاً سيصنع السلام".
وأردف الرئيس الأمريكي: "لدينا اجتماع مهم غداً، سنرى ما سيحدث، لكن الاجتماع الثاني هو الأهم"، مضيفاً أنه لا يعلم بعد ما ستسفر عنه القمة، مضيفاً: "إذا كان الاجتماع سيئاً فسينتهي سريعاً، وإذا كان جيداً فسنتوصل إلى السلام في القريب العاجل".
ولفت ترمب إلى رغبته في ترتيب اجتماع ثانٍ بين بوتين وزيلينسكي في أقرب وقت، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بنتائج اجتماع الجمعة، وأكمل: "سيكون اجتماع الغد لقاء للتحضير للاجتماع الثاني (المحتمل)، سنلتقي أنا وبوتين وزيلينسكي. ربما ندعو بعض القادة الأوروبيين، وربما لا".
وأشار إلى أن عقد الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي سيكون مهماً على طريق وقف إطلاق النار ومن ثم التوصل إلى اتفاق سلام، وزد ترمب: "سنرى ما إذا كان هذان الشخصان سيتفقان. إذا اتفقا فسيكون ذلك رائعاً".
وفي وقت سابق الخميس، أعرب ترمب خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز، عن تفاؤله بشأن لقائه مع بوتين، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم تأكده من إمكانية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.
في السياق، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس، إنه من الخطأ التنبؤ بنتيجة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، في ألاسكا.
وفي تصريحات للصحفيين، قال بيسكوف إن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، روسيا في 6 أغسطس/آب الجاري، مهّدت الطريقة لعقد القمة المرتقبة بين ترمب وبوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجمعة.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، التقى بوتين ويتكوف في العاصمة موسكو، وأعلنت الرئاسة الروسية أن اللقاء بين الجانبين بشأن أوكرانيا كان مفيداً وبنّاءً.
وأشار بيسكوف إلى أن ترمب وبوتين سيناقشان خلال الاجتماع في ألاسكا القضايا المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية، ولفت إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين عقب الاجتماع.
وأضاف: "ليس من المتوقع توقيع أي وثائق، ولم تُتخذ أي استعدادات من هذا القبيل.. ومع ذلك بما أن هناك مؤتمراً صحفياً مخططاً له، فإن بوتين سيشارك التفاهمات وإطار التفاهم، اللذين سيجري التوصل إليهما"، وعندما سُئل عن نتائج الاجتماع، قال بيسكوف: "سنرى كيف سيتقدم الاجتماع. إن محاولة التنبؤ بالنتيجة ستكون خطأً فادحاً".
ولفت إلى أن رأي أوكرانيا سيكون ضرورياً بعد قمة بوتين وترمب، كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي يُظهر نهجاً غير تقليدي في حل كبرى المشكلات، وأضاف: "هذا أمر يقدّره بوتين وموسكو".
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.