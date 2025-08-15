وأكد ترمب في تصريحات للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، الخميس، أهمية لقائه المزمع عقده مع بوتين في ألاسكا، الجمعة، وقال إنه إذا كان لقاؤه نظيره الروسي جيداً، فقد يدعو قادة أوروبيين إلى اجتماع ثانٍ يجمع رئيسي روسيا وأوكرانيا.

وأشار ترمب إلى أن الاجتماع المرتقب يحمل أهمية حيوية لاتخاذ خطوات لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتابع: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيصنع السلام، وبالمثل أعتقد أن (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أيضاً سيصنع السلام".

وأردف الرئيس الأمريكي: "لدينا اجتماع مهم غداً، سنرى ما سيحدث، لكن الاجتماع الثاني هو الأهم"، مضيفاً أنه لا يعلم بعد ما ستسفر عنه القمة، مضيفاً: "إذا كان الاجتماع سيئاً فسينتهي سريعاً، وإذا كان جيداً فسنتوصل إلى السلام في القريب العاجل".

ولفت ترمب إلى رغبته في ترتيب اجتماع ثانٍ بين بوتين وزيلينسكي في أقرب وقت، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بنتائج اجتماع الجمعة، وأكمل: "سيكون اجتماع الغد لقاء للتحضير للاجتماع الثاني (المحتمل)، سنلتقي أنا وبوتين وزيلينسكي. ربما ندعو بعض القادة الأوروبيين، وربما لا".

وأشار إلى أن عقد الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي سيكون مهماً على طريق وقف إطلاق النار ومن ثم التوصل إلى اتفاق سلام، وزد ترمب: "سنرى ما إذا كان هذان الشخصان سيتفقان. إذا اتفقا فسيكون ذلك رائعاً".

وفي وقت سابق الخميس، أعرب ترمب خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز، عن تفاؤله بشأن لقائه مع بوتين، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم تأكده من إمكانية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

في السياق، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الخميس، إنه من الخطأ التنبؤ بنتيجة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب، في ألاسكا.