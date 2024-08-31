سياسة
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أردوغان يستقبل الأتراك الفائزين في أولمبياد باريس وبطولة القنص الأوروبية
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من الرياضيين والعسكريين الأتراك الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024، وفي مسابقة أفضل فريق قناص في أوروبا التي استضافتها ألمانيا.
أردوغان يستقبل الأتراك الفائزين في أولمبياد باريس وبطولة القنص الأوروبية
الرئيس التركي يستقبل رياضين وعسكريين حققوا إنجازات في مسابقات دولية / صورة: AA
31 أغسطس 2024

والتقى الرئيس أردوغان الرياضيين والعسكريين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمس الجمعة، قبل انطلاق حفلة موسيقية بمناسبة ذكرى عيد النصر الموافق 30 أغسطس/آب.

ومن بين العسكريين الذين استضافهم الرئيس التركي، فائزون بميداليات في "المسابقة الأوروبية الثامنة لأفضل فريق قناص" التي أقيمت في ألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 39 فريقاً من 19 دولة.

كما التقى الرئيس التركي رياضيين فازوا بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي استضافتها فرنسا من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام الحالي.

وحصلت تركيا في أولمبياد باريس 2024، على 8 ميداليات بينها 3 فضيات و5 برونزيات، وعلى المركزين الأول والثاني ضمن مسابقات أفضل فريق قناص في أوروبا، عن فريقين شاركا باسم تركيا في المنافسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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