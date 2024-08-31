والتقى الرئيس أردوغان الرياضيين والعسكريين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمس الجمعة، قبل انطلاق حفلة موسيقية بمناسبة ذكرى عيد النصر الموافق 30 أغسطس/آب.

ومن بين العسكريين الذين استضافهم الرئيس التركي، فائزون بميداليات في "المسابقة الأوروبية الثامنة لأفضل فريق قناص" التي أقيمت في ألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 39 فريقاً من 19 دولة.

كما التقى الرئيس التركي رياضيين فازوا بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي استضافتها فرنسا من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام الحالي.

وحصلت تركيا في أولمبياد باريس 2024، على 8 ميداليات بينها 3 فضيات و5 برونزيات، وعلى المركزين الأول والثاني ضمن مسابقات أفضل فريق قناص في أوروبا، عن فريقين شاركا باسم تركيا في المنافسة.