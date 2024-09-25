سياسة
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أمينة أردوغان تشارك في فعالية "الأطعمة الإفريقية" بالبيت التركي في نيويورك
شاركت زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، أمس الثلاثاء، في فعالية استضافها البيت التركي في نيويورك بعنوان "الأطعمة الإفريقية: الثقافة والمطبخ والصداقة"، بهدف التعريف بكتاب "ثقافة الغذاء الإفريقية".
أمينة أردوغان تشارك في فعالية "الأطعمة الإفريقية" بالبيت التركي في نيويورك
زوجة الرئيس التركي مع سيدات مشاركات بفعالية "الأطعمة الإفريقية" بالبيت التركي في نيويورك / صورة: AA
25 سبتمبر 2024

وقالت أردوغان التي حضرت الفعالية على هامش زيارتها نيويورك، حيث يُعقد اجتماع الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن الذين نتقاسم نفس الأرض وننتمي إلى نفس الأسرة البشرية، نعلم أن ترك إفريقيا وراءنا يعني حرمان العالم كله من الإمكانات الحقيقية للقارة".

وتابعت: "دعونا نتخيل عالماً تستطيع فيه إفريقيا، بكل مواردها وشعوبها، تحقيق إمكاناتها في نظام عادل. ألا يبدو لك هذا العالم أكثر إشراقاً وأقوى وأكثر أملاً من العالم الذي نعيش فيه الآن؟".

وأضافت أن "ديناميكية القارة، التي تشبه لوحة مبهرة، تظهر نفسها في كل طبقة من ثقافتها، من مطبخها إلى ملابسها".

وأكدت أن "ثقافة الطهي الفريدة تبرز في أفريقيا كنزاً رائعاً في حد ذاته"، مشيرةً إلى أن "السفرة هي نقطة حوار وصحة تجمع الاختلافات في وئام في القارة الإفريقية، وكذلك في تركيا وثقافات العالم المختلفة".

والسبت وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مطار جون كينيدي الدولي، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرت السيدة أردوغان لقاءات مع عدد من المسؤولين وحضرت فعاليات في البيت التركي، بمشاركة زوجات رؤساء دول مشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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