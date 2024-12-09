كما تراجع التنظيم الإرهابي، الذي استغل التطورات في سوريا بعد 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تحرير مدينة دير الزور شرقي البلاد.

وأطلق الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عملية "فجر الحرية" بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب وشمال شرق سوريا.

تحرير كامل منبج

وفي اليوم الأول من عملية "فجر الحرية" العسكرية، تمكن "الوطني السوري" من تحرير مركز مدينة تل رفعت، فيما حرر لاحقاً بلدة العريمة وقرية "أم دادات" غربي منبج.

وبحلول الاثنين، بسط الجيش الوطني السوري سيطرته على كامل منبج، ليقضي بذلك على أكبر تجمع إرهابي غرب نهر الفرات في سوريا.

ويواصل عناصر "الوطني السوري" أعمال التمشيط ومكافحة الألغام في المنطقة.

واحتل تنظيم PKK/YPG الإرهابي مدينة منبج خلال الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2016، بدعم من الولايات المتحدة، بعد هجوم استهدف طرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد وعدت تركيا بأن يغادر عناصر PKK/YPG الإرهابي المدينة بعد تطهيرها من داعش، لكنها لم تلتزم وعدها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعهدت روسيا خلال اتفاق مع تركيا في أثناء عملية "نبع السلام" بإخراج عناصر التنظيم الإرهابي من منبج، لكن عناصر التنظيم لم يغادروا المنطقة.

وتعتبر منطقة منبج مهمة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي لتخطيطه لإنشاء ممر إرهابي يمتد من الحدود السورية-العراقية إلى غرب سوريا وصولاً إلى البحر المتوسط.

وفي أغسطس/آب 2016، وجَّهت تركيا ضربة قاصمة لهذه الخطة من خلال عملية "درع الفرات" التي أفشلت محاولات التنظيم لربط منطقتي عفرين وتل رفعت بمنبج بشكل مباشر.

تحرير دير الزور

وتراجع تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي استغل التطورات في سوريا بعد 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع تحرير مدينة دير الزور شرقي البلاد.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول، سحب جيش النظام المنهار بعض قواته المتمركزة في محافظة دير الزور، وترك المدينة ليحتلها التنظيم الإرهابي.

وبعد حصار دمشق وسقوط نظام الأسد المنهار، الأحد، بدأت قوات العشائر في دير الزور مع فصائل أطاحت بالنظام المنهار، صد التنظيم الإرهابي على خط دير الزور ونهر الفرات.

وطردت الفصائل التنظيم الإرهابي من مركز محافظة دير الزور، ومن مدينتي البوكمال والميادين على الحدود العراقية-السورية.

من جهة أخرى، أُصيب 4 أشخاص جراء إطلاق التنظيم الإرهابي النار على متظاهرين مناهضين للنظام المنهار في محافظة الرقة شمالي البلاد.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده، وصل مع عائلته إلى العاصمة موسكو ومُنحوا حق اللجوء لـ"أسباب إنسانية".