وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان ولافروف بحثا الاجتماع الذي عُقد في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب.

وأعرب فيدان في الاتصال عن أمله في أن تُفضي العملية التي بدأت في ألاسكا إلى تحقيق سلام دائم بمشاركة أوكرانيا، وأكّد استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة في تحقيق السلام.

وفي اتصال ثانٍ بحث الوزير التركي مع نظيره الأوكراني قمة ألاسكا أيضاً، وأشار إلى أن تحقيق سلام دائم ممكن من خلال عملية تشمل أوكرانيا، مشدداً على مواصلة بلاده دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام.

وأكد فيدان في هذا السياق أهمية الاجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترمب في واشنطن الاثنين المقبل.