وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان ولافروف بحثا الاجتماع الذي عُقد في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب.
وأعرب فيدان في الاتصال عن أمله في أن تُفضي العملية التي بدأت في ألاسكا إلى تحقيق سلام دائم بمشاركة أوكرانيا، وأكّد استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة في تحقيق السلام.
وفي اتصال ثانٍ بحث الوزير التركي مع نظيره الأوكراني قمة ألاسكا أيضاً، وأشار إلى أن تحقيق سلام دائم ممكن من خلال عملية تشمل أوكرانيا، مشدداً على مواصلة بلاده دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام.
وأكد فيدان في هذا السياق أهمية الاجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترمب في واشنطن الاثنين المقبل.
وفي وقت سابق السبت أعلن زيلينسكي أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء ترمب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي: "ندعم مقترح الرئيس ترمب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".
والجمعة عُقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" استمرت قرابة 3 ساعات، بحث فيها الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمَل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تَخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تَدخُّلاً" في شؤونها.