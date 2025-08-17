وأوضحت الصحيفة السبت أن المقترح جاء خلال اتصال هاتفي بين ترمب وزيلينسكي، عقب قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين أمريكيَّين اثنين رفضا الكشف عن هويتيهما، أن ترمب تراجع عن شرط وقف إطلاق النار الذي كان طرحه سابقاً للتوصل إلى اتفاق، مفضّلاً على ذلك إبرام اتفاق سلام مباشر يُنهي الحرب.

ويضمّ إقليم دونباس الأوكراني منطقتَي دونياتسك ولوهانسك، ذواتَي الغالبية السكانية الناطقة بالروسية، ويسيطر الجيش الروسي على معظم أجزاء الإقليم الغني بالفحم والمعادن.

والجمعة عُقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" استمرت قرابة 3 ساعات، بحث فيها الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمَل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.