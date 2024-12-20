سياسة
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"هجوم" على سوق لعيد الميلاد بألمانيا يسفر عن قتيلين و68 مصاباً على الأقل
أدى "هجوم" بسيارة استهدف حشداً بسوق لعيد الميلاد في ماغدبورغ شمال ألمانيا إلى مقتل شخصين وإصابة 68 على الأقل دهساً، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها بلدية المدينة مساء الجمعة.
"هجوم" على سوق لعيد الميلاد بألمانيا يسفر عن قتيلين و68 مصاباً على الأقل
قتيلان و68 مصاباً على الأقل في "هجوم" على سوق لعيد الميلاد في ألمانيا / صورة: AA
20 ديسمبر 2024

ومن بين المصابين 15 شخصاً "جروحهم خطيرة، والآخرون أصيبوا بجروح وُصفت بالمتوسطة والخفيفة"، بحسب ما أكدت البلدية موضحة أن "سيارة اصطدمت بسرعة عالية بحشد في سوق عيد الميلاد".

إلى ذلك، أعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية أن رجلاً سعودياً أوقف بعد "الهجوم".

وقال راينر هاسيلوف للصحفيين في مكان الواقعة: "لقد وقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية... طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006"، وأضاف: "من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجماً منفرداً، لذا لا نعتقد وجود أي خطر آخر على المدينة".

وأظهرت مشاهد لقناة "إن تي في" عديداً من سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء في موقع الاصطدام وهي تنقل المصابين إلى المستشفيات، بينما يجري علاج آخرين وهم ممددون على الأرض.

وسمعت أصوات بكاء وصراخ بينما انتشرت الشرطة والمسعفون في السوق المزينة بأشجار عيد الميلاد والأضواء الاحتفالية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت لوكالة فرانس برس "نعتقد أنه هجوم".

ونقلت مجلة دير شبيغل عن مصادر أمنية أن سيارة سوداء من طراز بي إم دبليو اصطدمت بحشد بسرعة عالية بعيد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) عندما كانت السوق مليئة بالزوار.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في منشور على منصة إكس: "المعلومات الواردة من ماغديبورغ تثير أسوأ المخاوف". وأضاف: "كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة".

ودعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مؤخراً المواطنين إلى توخي اليقظة في أسواق عيد الميلاد، رغم أنها قالت إن السلطات ليست على علم بأي تهديدات محددة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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