سياسة
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استشهاد المصور الفلسطيني سائد أبو نبهان برصاص قناص إسرائيلي في غزة
استُشهد المصور الصحفي الفلسطيني سائد أبو نبهان، الجمعة، برصاص قناص إسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
استشهاد المصور الفلسطيني سائد أبو نبهان برصاص قناص إسرائيلي في غزة
المصور الصحفي الفلسطيني سائد أبو نبهان / صورة: AA
10 يناير 2025

ويتزامن استشهاد أبو نبهان، مع الاحتفال بـ"يوم الصحفيين العاملين في تركيا"، الموافق 10 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وباستشهاده يرتفع إلى 203 عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة للشهر السادس عشر على التوالي، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي إن أبو نبهان "استُشهد برصاص قناص إسرائيلي في أثناء تغطية صحفية في مخيم النصيرات".

ولفت المكتب إلى أن أبو نبهان "كان يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الغد الفضائية".

كما كان أبو نبهان يعمل مصوراً متعاوناً مع وكالة الأناضول، وهو متزوج وله أطفال.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عبر بيانه، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين".

وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل الدول بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية".

كما "طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم"، وفق البيان.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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