سياسة
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تقديرات خسائر حرائق لوس أنجلوس بلغت 275 مليار دولار
أعلنت شركة "AccuWeather" الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم أن تقديرات الخسائر والتكلفة الاقتصادية للحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ومحيطها بلغت ما بين 250 مليار دولار و275 مليار دولار.
تقديرات خسائر حرائق لوس أنجلوس بلغت 275 مليار دولار
"AccuWeather" الأمريكية تقدّر خسائر حرائق لوس أنجلوس بما بين 250 و275 مليار دولار / صورة: AP
13 يناير 2025

كانت "AccuWeather" قد أعلنت الأسبوع الماضي، تقديراتها حول خسائر الحرائق بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

ولاحقاً أعلنت إدارة الإطفاء في المدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على توسعها وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

وكان أشدها حريق في منطقة باسيفيك باليساديس امتد على مساحة نحو 3 آلاف هكتار (30 كيلومتراً مربعاً)، ووصف بأنه الأشد فتكاً في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس، حسب سلطات ولاية كاليفورنيا.

والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، في واحد من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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