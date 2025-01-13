كانت "AccuWeather" قد أعلنت الأسبوع الماضي، تقديراتها حول خسائر الحرائق بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

ولاحقاً أعلنت إدارة الإطفاء في المدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على توسعها وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

وكان أشدها حريق في منطقة باسيفيك باليساديس امتد على مساحة نحو 3 آلاف هكتار (30 كيلومتراً مربعاً)، ووصف بأنه الأشد فتكاً في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس، حسب سلطات ولاية كاليفورنيا.

والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، في واحد من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.