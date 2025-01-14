وقال الرئيس المنتهية ولايته إنّ "إعادة لوس أنجلوس إلى ما كانت عليه ستكلّف عشرات مليارات الدولارات"، وذلك في الوقت الذي تستعدّ كبرى مدن ولاية كاليفورنيا لعودة الرياح العاتية ممّا يهدّد بتأجيج حرائق الغابات التي أوقعت 24 قتيلاً على الأقل.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع الاثنين، إن دونالد ترمب يعتزم زيارة كاليفورنيا بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة لتقييم أضرار حرائق الغابات والاحتياجات الطارئة وقد تكون الزيارة نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر: "بالنسبة لكاليفورنيا، ينوي الرئيس المنتخب ترمب زيارتها ولكن لم يُحدد الوقت"، فيما من المقرر تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبلغت تقديرات الخسائر والكلفة الاقتصادية للحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ومحيطها ما بين 250 مليار دولار و275 مليار دولار.

جاء ذلك وفق آخر تقديرات نشرتها شركة "AccuWeather" الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، حول خسائر الحرائق المستمرة في لوس أنجلوس.

والأسبوع الماضي أعلنت "AccuWeather" تقديراتها حول خسائر الحرائق بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.

وتسببت الحرائق في تحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض متفحمة، مخلفة مشهداً كارثياً. وقال جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، إن العاصفة النارية قد تصنف على أنها أكثر كارثة طبيعية تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة.

والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت في خسائر مادية جسيمة، في واحدة من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.