سياسة
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أول اتصال بعد سقوط النظام.. بوتين يؤكد للشرع دعم روسيا وحدة سوريا وسيادتها
في أول اتصال بينهما منذ انهيار نظام الأسد، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره السوري أحمد الشرع، العلاقات الثنائية بين البلدين.
أول اتصال بعد سقوط النظام.. بوتين يؤكد للشرع دعم روسيا وحدة سوريا وسيادتها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع / صورة: صورة مركبة
12 فبراير 2025

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في بيان نشرته الأربعاء، إن الرئيس بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، وأشار البيان إلى أن بوتين تمنى للشرع النجاح في حل المهام التي تواجه القيادة الجديدة في سوريا.

وذكر الكرملين أن الاتصال تخللته مشاورات شاملة حول الوضع الحالي في سوريا، وأن روسيا تدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأوضح أنه جرى في هذا السياق تأكيد أهمية تنفيذ مجموعة من التدابير لتطبيع الأوضاع في البلاد بشكل مستدام وتكثيف الحوار الداخلي لسوريا بمشاركة القوى السياسية الرائدة والمجموعات العرقية والدينية من السكان.

ووفقاً للبيان، أكد بوتين عزمه تقديم المساعدة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية، ولفت إلى أن الزعيمين بحثا أيضاً التعاون بين روسيا وسوريا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم.

وقرر الجانبان مواصلة مثل هذه الاتصالات المفيدة لوضع أجندة واسعة تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي، وشدد البيان على أن المحادثة الهاتفية بين الزعيمين كانت بناءة وعملية ومفيدة.

في المقابل، قالت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو خلال اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

والخميس، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ضرورة رفع العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا.

وقال بوغدانوف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، إن الغرب مستمر في فرضه عقوبات أحادية الجانب على سوريا، مؤكداً معارضة بلاده الدائمة لهذا الأمر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي أصبح رئيساً للبلاد لاحقاً، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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