سياسة
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أردوغان: تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول وسيؤدي إلى تعميق الجراح النازفة
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "أمر غير مقبول"، داعياً إلى تكاتف الجهود لتضميد جراح سكان القطاع وعدم السماح لإسرائيل بإراقة المزيد من الدماء.
أردوغان: تهجير الفلسطينيين من غزة غير مقبول وسيؤدي إلى تعميق الجراح النازفة
أردوغان على متن طائرة عودته من جولة بشرق آسيا. / Others
14 فبراير 2025

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، اليوم الجمعة على متن طائرة عودته من جولة بشرق آسيا.

وقال أردوغان، إن "غزة جرح مفتوح في قلوبنا، نعمل بجدٍّ كي نضمده ونداويه"، معرباً عن أسفه من "عدم تمكّن العالم الإسلامي حتى الآن من اتخاذ إجراء جماعي بشأن غزة".

وأكّد ضرورة "إدخال المعدات لإزالة آثار الدمار في غزة وإعادة إعمارها بأسرع وقت"، منوهاً في هذا السياق بعدم وجود جدية "من إسرائيل ونتنياهو في اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي إشارة إلى مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة قسراً، قال أردوغان، إن "حسابات الولايات المتحدة خاطئة في ما يتعلق بمنطقتنا".

وأضاف: "لا يصح اعتماد نهج يتجاهل تاريخ وقيم وتراث هذه البقعة الجغرافية".

وحذّر من أن تصديق "أكاذيب الصهاينة وما يقوله نتنياهو والاستهانة بمعطيات الواقع لن يؤديا إلا إلى تعميق الجراح النازفة".

وتابع: "نتوقّع من السيد ترمب الوفاء بوعوده الانتخابية المتعلقة بإحلال السلام، لا دعم حرب جديدة".

وشدّد على أن "طرد الشعب الفلسطيني من غزة أمر غير مقبول، ولا يمكن أن توافق عليه أي دولة إسلامية".

ودعا الرئيس التركي إلى إعطاء أولوية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن بلاده دافعت دوماً عن فلسطين ولفتت أنظار العالم إلى قضيتها بمختلف المحافل الدولية.

إرثنا أعظم ثرواتنا

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال أردوغان، إنَّ "السوريين يتمتعون بكامل الحرية والسلطة في تقرير مستقبل بلادهم، وتركيا ستواصل دعم سوريا".

ودعا الإدارة السورية إلى بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد لضمان الاستقرار والوحدة، محذّراً من أن "التنظيمات الإرهابية النشطة في الأراضي السورية تشكّل تهديداً على سوريا وعلينا".

وعن زيارته إلى شرق آسيا، قال الرئيس التركي إن "الإطراءات التي قوبلنا بها (في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان) مردّها إلى تاريخنا وإرثنا العثماني الثمين الذي تركه لنا أسلافنا ويعدّ أعظم ثرواتنا".

وأكّد أنّ "تركيا أصبحت لها كلمة مسموعة في المنطقة والعالم، فنحن نبني جسراً بين حضارتين وعالمين مختلفين".

وأضاف: "نعيش فترة مختلفة في علاقات تركيا مع آسيا من ناحية الروابط التاريخية والقضايا الثقافية".

وعلى صعيد منفصل، تطرّق أردوغان إلى السيارة الكهربائية محلية الصنع "توغ"، قائلاً إن إنتاجها "خطوة قوية اتخذناها في عالم السيارات، وعلينا أن نقطع مسافات طويلة على هذا الطريق".

وأشار إلى أن "الجميع أحبّ سيارتنا والراحة التي توفّرها"، مضيفاً "سنصدّرها إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان، وقد تتوافر فرص للإنتاج المشترك".

وفي هذا الصدد قال الرئيس التركي، إن "باكستان عرضت إنتاج "توغ" على أراضيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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