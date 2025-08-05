المسيّرة ذات الجسم المثلث والجسم الانسيابي لم تكُن إلا الطائرة الملقبة بـ"وحش قندهار" الـ"آر كيو-170". كان جسم الطائرة السليم والخالي من الضرر يوحي بأنها لم تسقط باستخدام صاروخ أو مدفعية مضادة للطائرات، وهذا كان مبرراً إضافياً للاحتفاء الإيراني بالنجاح الذي تحقق.

كانت هذه أول مرة تعلن فيها دولة قدرتها على الاستيلاء على منصة جوية معقدة باستخدام مبدأ تزوير إشارات التموضع عبر الأقمار الصناعية (GPS spoofing).

حسب الرواية الإيرانية، المسيّرة التي انطلقت من قاعدة قندهار الجوية في أفغانستان بتحكم من فريق تجسس يتبع لوكالة الاستخبارات الأمريكية، انطلقت في رحلتها شرقاً إلى أن دخلت المجال الجوي الإيراني عبر ولاية خراسان، وواصلت رحلتها إلى أن استخدمت القوات الإيرانية تقنيات الحرب الإلكترونية باستهداف أنظمة اتصال المسيّرة كي تقطع اتصالها بقاعدتها الأم، ثم تنتقل لاستخدام تقنيات تزوير الموقع لتخدع المسيّرة وتوهمها بأنها رجعت إلى قاعدتها في قندهار، ما جعلها تهبط في منطقة منبسطة قرب مطار صغير في مدينة كاشمر.

رغم أن الأمريكيين لم يعترفوا قَط بنجاح الإيرانيين وبقيت روايتهم تصرّ على أن الحادث كان نتيجة خطأ فني، أصبحت هذه العملية حدثاً فارقاً ونقطة تحوّل في استخدام أنظمة التشويش وتزوير المواقع المعتمدة على الأقمار الصناعية وتنقل مستوى المواجهة إلى نطاق حرب حديث لا يستخدم فيه الرصاص والصواريخ، بل فقط الموجات الراديوية والأنظمة الإلكترونية.

ما تزوير إشارات التموضع المعتمدة على الأقمار الصناعية؟

في هاتفك الصغير الذي تحمله في جيبك شريحة وهوائي استقبال، يتيح تلقي الإشارات من مجموعة أقمار صناعية تحلّق على ارتفاع 20 ألف كم حول الأرض، هذه المنظومات تشبه منارات في السماء يعتمد عليها الهاتف للتعرف على موقعه بشكل دقيق، هذه الخدمة هي ما يطلق عليه نظام التموضع العالمي باستخدام الأقمار الصناعية.

هذه الخدمة التى أطلقها الجيش الأمريكي في البداية كي تعتمد عليها قواته العسكرية، أصبحت متاحة للاستخدام المدني سنة 1988 تحت الاختصار المتعارف عليه GPS، لم يعد الأمريكيون الوحيدين الذين يقدمون هذه الخدمة، بل عمل الروس على منظومة غلوناس، والأوروبيون على منظومة غاليليو، ومؤخراً الصينيون على منظومة بايدو، لكن بقيت شبكة الأقمار الأمريكية الأكثر انتشاراً وتبنيها وسط الناس.

ومثل أي منظومة إلكترونية يتوسع استخدامها تظهر طرق مضادة هدفها التأثير فيها أو تخريبها، فتتعرض أنظمة التموضع هذه لنوعين من التأثير، وهما التشويش والتزوير.

أما التشويش فهو استخدام إشارات إلكترونية تستهدف التأثير في الأشخاص الذين يستخدمون هذا النظام بشكل يجعله يفقد دقته أو يتوقف عن العمل تماماً، يستخدم الطرف المهاجم منصات إلكترونية أرضية تختلط موجاتها مع الموجات الأصلية للأقمار الصناعية، ما يجعل الأجهزة المستقبلة تفقد الخدمة ويضيع موقعها الحقيقي.

إذا شبّهنا نظام التموضع بمنارة ضوئية هدفها إرشاد السفن، فإنّ التشويش يشبه إشعال نيران كثيرة حول المنارة تجعل السفينة تضيع إشارة المنارة وتفقد الاتجاهات الحقيقية.

في الحالة الأكثر تقدماً وتعقيداً، يستخدم تزوير الإشارة حتى يوهم الطرف المستهدف بأنه في مكان آخر غير موقعه الحقيقي، الأمر يشبه أن يبني أحدهم منارة جديدة مخادعة في منتصف المحيط حتى يضللك، فيما يغطي ضوء المنارة الحقيقي.

في المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية الأخيرة، شهدت هذه الأنظمة مواجهة شرسة بين الطرفين، وكانت ساحة صراع خفية حاول كل طرف منهما استخدامها لتقليل تأثيرات خصمه وحماية مقدراته الاستراتيجية.



في العقدين الأخيرين، ظهر استخدام الطائرات المسيّرة والقذائف الموجهة بالاعتماد على أنظمه التموضع الفضائية بشكل متزايد عند دول وجماعات خارج القوى العالمية الكبرى، فبعد أن كان الأمر حكراً على بضعة جيوش كبرى كالولايات المتحدة وحلفائها، أصبح الأمر أكثر شيوعاً عند قوى إقليمية وحركات مسلحة مثل ايران والحوثيين وحزب الله. شيوع وإتاحة هذه المنصات الهجومية جعلا الدفاع ضدها مهمة أكثر تعقيداً، تضع حملاً إضافياً على منظومات الدفاع وسلاح الجو.

هذا النمط الجديد من القتال المعتمد على مسيّرات رخيصة هدفها الإغراق العددي شهد استخدامه الأبرز منذ اندلاع حرب أوكرانيا، إذ كانت ساحة خصبة لتجربة تأثيرها في المواقع الاستراتيجية مثل المصانع ومحطات الطاقة والمواني والمستودعات والمخازن.

هذا النوع من الهجوم الذي ينفذ بالاعتماد على أسراب مسيّرات متزامن يستهلك كثيراً من الدفاعات الأرضية من أجل صده، أو يحتاج إلى وجود طائرات ومروحيات في الجو تعترض قبل وصول السرب المسيَّر إلى المناطق المأهولة، لذا يشكل استخدام أساليب تشويش وتزوير إشارات التموضع الفضائي حلاً فعالاً ورخيصاً يتسبب في ضياع هذه المسيّرات وسقوطها في مناطق بعيدة عن هدفها.

إسرائيل التي تشهد مواجهة عسكرية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتادت هجمات مستمرة باستعمال مسيّرات نجح بعضها في إصابة أهداف داخل النسيج العمراني والصناعي في مراكز المدن، هذا الذي دفعها إلى استخدام مكثف لعمليات التشويش على أنظمة التموضع الفضائية.

أحد أهم المواقع التي تحرص إسرائيل على حمايتها باستخدام التشويش هي منصات الغاز وسفن الحفر والتنقيب الموجودة في شرق المتوسط بسبب كونها أهدافاً رخوة وثابتة يصعب الدفاع عنها.



تبرز منظومة scorpius-G الإسرائيلية أداة رئيسية في عمليات التشويش على أنظمة التموضع الفضائي، قادرة على استهداف مساحات واسعة بشكل ذكي يتيح لها التفريق بين الأجسام المعادية والصديقة، تتوافر منه نسخ أرضية ثابتة وأخرى مقطورة، كما صُنعت نسخ محمولة جواً وأخرى تركب على منصات بحرية.



يصعب تقييم مدى نجاح هذه المنظومات الإسرائيلية في ظل التكتم الشديد على معدلات نجاحها والميل المعتاد عند مجمعات الصناعة في إسرائيل إلى المبالغة في قدرات مشاريعها المحلية، لكن يمكن القول إنها ليست حلاً سحرياً، بدليل أن كثيراً من المسيّرات المنطلقة من لبنان والعراق واليمن استطاعت الوصول إلى مناطق مأهولة وحساسة وجرى اللجوء إلى طرق الاعتراض الخشن من أجل تحييدها.