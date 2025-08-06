على مدار اثني عشر يوماً، خاضت إيران مواجهة مفتوحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اشتباك طال انتظاره وتجاوز في طبيعته وأدواته كل المواجهات السابقة.

اعتمدت طهران على الصواريخ الباليستية ركيزةً هجوميةً رئيسيةً، فيما شكّل سلاح الجو الإسرائيلي الذراع الضاربة الأساسية في العمليات الهجومية، مدعوماً بقدرات استخباراتية وأمنية عالية التنظيم.

المواجهة اتّسعت جغرافياً وزمنياً، واستُخدمت فيها أدوات قتال متنوعة شملت الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، وعمليات التسلل الاستخباري، والقصف الاستراتيجي بعيد المدى، فضلاً عن معارك الدفاع الجوي.

تحوّلت سماء المنطقة -من الضفة الغربية المحتلة، مروراً بالأردن وسوريا والعراق، وصولاً إلى إيران والخليج- إلى مسرح معقّد للغارات الجوية والضربات الصاروخية المتبادَلة.

ورغم توقف النار فإن المؤشرات السياسية والأمنية لا توحي بأن هذا الاشتباك كان حدثاً استثنائياً أو عابراً؛ بل يُرجَّح أن يكون نموذجاً قتالياً مستقبلياً سيتكرر بأشكال مختلفة.

ما جرى خلال هذه المواجهة يُعدّ خلاصة سنوات من التحضير العسكري والسياسي، ويستدعي تفكيكاً معمّقاً لفهم التحوّلات في توازن الردع الإقليمي، وشكل الحرب المقبلة.

ينطلق هذا الملف من الأسئلة العسكرية والتقنية أولاً، دون أن يغفل البُعد الأمني والاستخباراتي، إدراكاً أن هذه الجوانب غالباً ما تُهمَّش في التغطيات العامة، رغم كونها مفتاحاً لفهم الصورة الكاملة للمشهد.

يضم هذا الملف سلسلة من المقالات التحليلية التي ترصد أبعاد المواجهة الإيرانية-الإسرائيلية من زوايا متعددة، وتقدّم قراءة معمّقة لمراحل التصعيد، والأدوات المستخدمة، والانكشافات الاستراتيجية لدى الطرفين.

يُسلّط تقرير بعنوان "ثغرة في سماء المنطقة.. كيف صنع الاحتلال الإسرائيلي ممره الجوي نحو العمق الإيراني؟"، الضوء على المسار الجوي الذي استخدمته إسرائيل لشنّ ضرباتها داخل إيران، مستفيدةً من التغييرات الجيوسياسية التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق وتدمير الدفاعات الجوية السورية، ما أتاح لطائرات الاحتلال الوصول إلى أجواء بعيدة عن مرماها التقليدي.

أما مقال "الهجوم الكبير.. كيف نفّذ الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية على إيران؟"، فيناقش تفاصيل العمليات الجوية الإسرائيلية، من حيث طبيعتها وأسلحتها المستخدمة، مع طرح تساؤلات نقدية حول ادعاءات تحقيق سيطرة جوية إسرائيلية على سماء طهران.