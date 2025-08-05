الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
إيران ترفض التفاوض على قدراتها الدفاعية وتنتظر زيارة مرتقبة لمفتشي الطاقة الذرية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن القدرات الدفاعية الإيرانية لن تكون مطروحة ضمن أي مفاوضات نووية مع الدول الغربية.
إيران ترفض التفاوض على قدراتها الدفاعية وتنتظر زيارة مرتقبة لمفتشي الطاقة الذرية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي / AP
5 أغسطس 2025

وأوضح بقائي أمس الاثنين خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست قابلة للتفاوض"، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي مفتشين نوويين دوليين حاليا داخل إيران.

وفي سياق متصل، أعلن بقائي أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، سيزور طهران خلال أقل من عشرة أيام.

وأفاد بقائي بأن القرار بشأن مستقبل العلاقات بين إيران والوكالة الدولية سيُتخذ بعد هذه الزيارة، مشييراً إلى أن البرلمان الإيراني سبق أن علّق تلك العلاقات بموجب قرار رسمي.

جدير بالذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت في 16 مايو/أيار الماضي بإسطنبول أيضاً، واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

غير أن المفاوضات تعرضت لانتكاسة في 13 يونيو/حزيران الماضي عقب شنّ إسرائيل هجوماً على إيران، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المحادثات مع كل من واشنطن والعواصم الأوروبية.

موصى به

وتخشى إيران من لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل "آلية الزناد"، التي قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتعد هذه الآلية جزءاً من قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يتيح لأي طرف في الاتفاق إعادة الملف إلى المجلس في حال رصد "انتهاك جسيم" من إيران، على أن يعاد فرض العقوبات خلال 30 يوماً بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العمل بهذه الآلية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستلجأ إلى تفعيلها ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

يُذكر أن إيران وقعت الاتفاق النووي عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهم: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق من طرف واحد، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us