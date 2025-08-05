وأوضح بقائي أمس الاثنين خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "القدرات الدفاعية لإيران ليست قابلة للتفاوض"، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي مفتشين نوويين دوليين حاليا داخل إيران.

وفي سياق متصل، أعلن بقائي أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماسيمو أبارو، سيزور طهران خلال أقل من عشرة أيام.

وأفاد بقائي بأن القرار بشأن مستقبل العلاقات بين إيران والوكالة الدولية سيُتخذ بعد هذه الزيارة، مشييراً إلى أن البرلمان الإيراني سبق أن علّق تلك العلاقات بموجب قرار رسمي.

جدير بالذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق، اجتمعت في 16 مايو/أيار الماضي بإسطنبول أيضاً، واتفقت الأطراف على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

غير أن المفاوضات تعرضت لانتكاسة في 13 يونيو/حزيران الماضي عقب شنّ إسرائيل هجوماً على إيران، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المحادثات مع كل من واشنطن والعواصم الأوروبية.