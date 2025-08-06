الهجمات على إيران
إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أُدين بتسريب معلومات عن عالِم نووي لإسرائيل
نفذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالِم نووي اغتالته في الحرب التي وقعت بين البلدين في يونيو/حزيران، بحسب ما أفادت به السلطة القضائية الأربعاء.
إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أُدين بتسريب معلومات عن عالِم نووي لإسرائيل
تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح إسرائيل في إيران / AA
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "روزبه وادي... أُعدم عقب إتمام الإجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قِبل المحكمة العليا".

وأشار الموقع إلى أنه مدان بتسريب معلومات "بشأن عالِم نووي جرى اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنّت تل أبيب بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، وردّت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة كل منهما الأخرى العدوّ الألدّ لها، ومثّل عدوان إسرائيل الأخير على إيران انتقالاً من "حرب ظل" دامت لعقود عبر تفجيرات واغتيالات، إلى حرب هجينة مفتوحة غير مسبوقة بينهما.

مصدر:TRT Arabi
