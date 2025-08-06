وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنّت تل أبيب بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، وردّت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة كل منهما الأخرى العدوّ الألدّ لها، ومثّل عدوان إسرائيل الأخير على إيران انتقالاً من "حرب ظل" دامت لعقود عبر تفجيرات واغتيالات، إلى حرب هجينة مفتوحة غير مسبوقة بينهما.