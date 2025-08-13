واستهدفت الهجمات منازل في مدينة غزة وخياماً تؤوي نازحين غرباً، ومنتظري مساعدات جنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردته مصادر طبية وشهود عيان.

وفجر الأربعاء، فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات مفخخة بالتزامن مع شن غارات على المنازل وسط وشرق خان يونس، كما سقط شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب كيسوفيم شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "61 ألفاً و599 شهيداً، و154 ألفاً و88 إصابة".

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 100 شهيد و 513 إصابة". وذكرت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها للقطاع في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى "10 آلاف و78 شهيداً، و42 ألفاً و47 إصابة".

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و838 شهيداً، وأكثر من 13 ألفاً و409 إصابات"، وذلك بعد استشهاد 31 فلسطينياً وإصابة 388 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والثلاثاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات، شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وقبل ذلك، قُتل 49 فلسطينياً بهجمات متفرقة على القطاع.

وفي غزة والشمال، قتل جيش الاحتلال فلسطينيَّين اثنين، وأصاب أكثر من 50 آخرين باستهداف مسيَّرة سوق شعبية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وفي شمال غربي قطاع غزة، قتل الجيش فلسطينيَّين اثنَين من منتظري المساعدات قرب نقطة زكيم.

وفي مدينة غزة، استُشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين؛ الأول في سوق المغربي المكتظ بشارع الثلاثيني وأسفر عن استشهاد 4، والآخر قرب مفترق العباس غرب المدينة، وأسفر عن استشهاد اثنين، كما استُشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحصري في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستُشهد 4 فلسطينيين وفُقد آخرون في قصف إسرائيل منزلاً لعائلة النديم في "شارع النديم" بحي الزيتون. وفي جنوب المدينة، استُشهد فلسطيني وفقد آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.

كما استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي بقذيفة سطح منزل لعائلة الهبيل في منطقة "البلاخية" بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

واستُشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، 4 منهم إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصحابة بمدينة غزة، و3 باستهداف تجمع لمدنيين قرب بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي وسط القطاع استُشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق المحافظة الوسطى. كما استُشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب 11 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة التوزيع في محيط محور نتساريم.